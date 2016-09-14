Рязань, 14 сентября, 2016, 20:27 — ИА Регнум. Модернизированный корпус по производству твердых лекарственных форм ООО «Скопинфарм» открыт в Рязанской области 14 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства. В церемонии запуска нового корпуса приняли участие губернатор Олег Ковалев, директор департамента министерства промышленности и торговли РФ Ольга Колотилова, вице — президент Российского союза промышленников и предпринимателей Виктор Черепов, президент ПАО «Фармимэкс» Александр Апазов.

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Работы по модернизации производственных мощностей на Скопинском фармацевтическом заводе начались в 2014 году. Проект реализует компания «Фармимэкс», в состав которой входит предприятие. Комплекс спроектирован под полный технологический цикл изготовления продукции, включая подготовку сырья, грануляцию, таблетирование, наполнение капсул и упаковку. Он оснащен современным технологическим оборудованием. На каждом этапе сырье, продукция и упаковочные материалы проходят контроль качества в контрольно-аналитической лаборатории.

Всего планируется вложить в модернизацию «Скопинфарм» более 4,5 млрд рублей до 2018 года. Из этой суммы уже вложено в производство более миллиарда рублей.

Глава региона, выступая на открытии, напомнил, что «Скопинфарм» является частью фармацевтического кластера, который формируется в Рязанской области. «В медуниверситете успешно готовят сотрудников для ФОРТа, которые уже отлично зарекомендовали себя на производстве, — отметил Олег Ковалев. — Уверен, что выпускники рязанских вузов будут востребованы и на Скопинском фармзаводе».

Как пояснили в пресс-службе ПАО «Фармимэкс», новые производственные мощности фармацевтического завода «Скопинфарм» позволят заместить импортные препараты для лечения желудочно-кишечного тракта, препараты антимикробного антиретровирусного действия, плазматические препараты и другие лекарственные средства.

Завод, по данным компании, может выпускать до 2 млрд лекарственных препаратов в виде таблеток, покрытых оболочкой, таблеток и капсул, а также инъекционные препараты. В планах — запуск полного комплекса по локализации производства плазматических препаратов крови, препаратов для лечения онкологических заболеваний и ряда других.