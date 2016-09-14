Ставрополь, 14 сентября, 2016, 19:43 — ИА Регнум. Ассоциация «Гражданский контроль» проверит факты подкупа голосов избирателей в Ставропольском крае. Об этом заявил 14 сентября на пресс-конференции в Ставрополе глава ассоциации Александр Брод, передает корреспондент ИА REGNUM.

Евгений Сорокин. Испанские цыгане. 1853

«Мы получили сведения, что идет подкуп цыганского населения в Советском районе Ставропольского края», — сообщил Брод.

По его словам, цыганам раздают по 500 рублей за то, чтобы они голосовали за определенную партию на предстоящих выборах 18 сентября.

«Готовится серьезный подкуп накануне и в день голосования. Мы готовим обращение в прокуратуру по этому вопросу», — сказал Брод.

Всего, по словам Брода, в Ставропольском крае поступило восемь жалоб на нарушения в ходе предвыборной кампании по выборам в Госдуму РФ, 30 жалоб на нарушения на выборах в думу Ставропольского края и порядка 20 жалоб на нарушения на муниципальных выборах.

Сегодня ИА REGNUM сообщало о попытке подкупа главы участковой избирательной комиссии. За 400 тыс. рублей партия хотела получить победу своих кандидатов на этом участке.

Напомним, в Ставропольском крае 18 сентября 2016 года состоятся выборы в Госдуму РФ VII созыва по четырем одномандатным округам, в региональный парламент шестого созыва, а также состоятся местные выборы в 90 муниципальных образованиях.