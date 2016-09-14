Бухарест, 14 сентября, 2016, 19:31 — ИА Регнум. Посол США в Румынии Ханс Клемм вызвал ажиотаж, сфотографировавшись с флагом этнического венгерского меньшинства, передаёт Daily Mail.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Барак

Фотография Клемма, держащего в руках флаг народности секеи, была опубликована в «Фейсбуке» Анталом Арпадом, мэром города Сфынту-Георге, который посетил американский посол.

Секеи — субэтническая группа, составляющая венгерское этническое меньшинство и проживающая в румынской Трансильвании, до 1918 года являвшейся частью Австро-венгерской империи. Некоторые венгры и секеи добиваются большей автономии от Бухареста. Большинство из 1,2 млн венгров на территории Румынии проживают в регионе Трансильвания.