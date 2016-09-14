Вашингтон, 14 сентября, 2016, 19:24 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон встретится с президентом Украины Петром Порошенко «на полях» Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает Politico со ссылкой на избирательный штаб Клинтон.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Защита

Сообщается, что Клинтон примет участие в работе Генеральной Ассамблеи ООН. Там её ждет ряд двусторонних встреч. Известно, что кроме Порошенко, Клинтон встретится с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Напомним, 11 сентября на траурной церемонии в память жертв терактов 9/11 в Нью-Йорке, Клинтон стало плохо, и она упала в обморок. Личные врачи Клинтон заявили, что у демократического кандидата пневмония. До 16 сентября Клинтон приостановила свою кампанию и поправляет здоровье.