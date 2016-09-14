Оренбург, 14 сентября, 2016, 19:16 — ИА Регнум. В Оренбурге 14 сентября губернатор Юрий Берг открыл работу XXXV юбилейной межрегиональной выставки-ярмарки «Меновой двор-2016». Глава региона отметил, что из года в год география ярмарки расширяется. В 2016 году в выставке-ярмарке участвуют более 130 предприятий со всего Оренбуржья, а также из Москвы, Башкирии и Самары. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

mcx.orb.ru В Оренбурге открылась XXXV межрегиональная выставка-ярмарка отечественных производителей «Меновой двор–2016»

«Селяне Оренбуржья своим трудом уже внесли достойный вклад в продовольственную безопасность страны. Буквально через несколько дней мы назовем итог — три миллиона тонн выращенного и собранного зерна», — сказал губернатор.

Глава региона вместе с членами областного правительства обошли павильоны ярмарки, в которых представлена продукция сельхозпредприятий муниципальных образований и предприятий переработки. Свои товары представили Орск, Бузулук, Новостроицк, Саракташский, Сакмарский, Шарлыкский, Александровский, Оренбургский и Тоцкий районы. Орчане предлагали знаменитые местные пирожки. Представители Гайской птицефабрики на глазах губернатора приготовили яичницу, от дегустации которой глава Оренбуржья не отказался.

Выставка-ярмарка проработает три дня — до 16 сентября. В рамках «Менового двора» на различных площадках в СКК «Оренбуржье» пройдут круглые столы, конкурсы, семинары, мастер-классы. Диалог производителей, покупателей, переработчиков, ритейлеров и представителей власти всегда помогает решать самые острые вопросы отрасли. В этом году сразу несколько мероприятий деловой программы посвящено проблемам малого и среднего предпринимательства.

14 сентября стартует традиционный конкурс производителей продовольственных товаров «Наша марка». Победителями конкурса будут признаны те, чья продукция отличается наивысшим качеством. Награждение участников выставки-ярмарки «Меновой двор» и победителей конкурса «Наша марка» назначено на 16 сентября и состоится в СКК «Оренбуржье».

Агропромышленному комплексу Оренбургской области оказывается значительная государственная поддержка. В 2015 году на поддержку АПК из бюджетов всех уровней направлено более 5,8 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — 4,1 млрд рублей, из бюджета области 1,7 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минсельхозе области.

В 2016 году сумма выплаченных субсидий уже достигла 3,4 млрд рублей или 89% от годового лимита, из них: средства областного бюджета — 1,1 млрд рублей, средства федерального бюджета — 2, 3 млрд рублей. Из общего объема субсидий наибольшую сумму составляет несвязанная поддержка в области растениеводства 1,2 млрд рублей (37%).

Хозяйства Оренбургской области получают господдержку из федерального бюджета по 30 направлениям, со своей стороны Правительство Оренбургской области в полном объеме обеспечивает софинансирование. Исключительно из бюджета Оренбургской области осуществляется поддержка еще по 16 направлениям (на что предусмотрено 421,5 млн рублей). В целях технической и технологической модернизации АПК предоставляются субсидии на компенсацию части затрат на приобретение техники (комбайны, трактора и кормоуборочные комбайны), техники и оборудования в молочном, мясном скотоводстве и свиноводстве. На эти цели в 2016 году выделено 217,6 млн рублей.