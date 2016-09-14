Москва, 14 сентября, 2016, 19:04 — ИА Регнум. Единовременную разовую выплату в пять тысяч рублей все пенсионеры России получат по отдельному графику, заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

Василий Максимов. Портрет старика (фрагмент). До 1911

Законопроект об этом одобрен российским правительством 14 сентября 2016 года. Единовременная разовая выплата пенсионерам будет доставлена в январе 2017 года. Выплату, заменяющую индексацию пенсий, получат 44 млн человек.

По словам Топилина, график доставки выплаты в различных регионах может быть разным. Где-то доставка разовой выплаты будет совмещена с выплатой пенсии, где-то будет доставляться отдельно. Задача будет решаться Минтруда и «Почтой России» совместно.

Топилин отметил, что индексационную выплату получат и работающие пенсионеры, так как эта норма предусмотрена действующим законодательством.