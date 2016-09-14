Липецк, 14 сентября, 2016, 19:03 — ИА Регнум. Власти села Косыревка в Липецкой области, жители которого с 2011 года ездят по бездорожью, согласились выровнять основание дороги автогрейдером. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ОНФ, из-за недостатка средств в бюджете местным жителям предложили самим собрать деньги на дорожные работы.

Константин Крыжицкий. Дорога. 1899

Так как фактически у села нет дороги, трассу осенью размывает, из-за чего возникает опасность, что в случае ЧП до населенного пункта могут не доехать экстренные службы. «В селе Косыревка каждый год строятся новые дома, территория поселения расширяется. В этой связи становится непонятным бездействие властей. Представители администрации Липецкого района посчитали, что на строительство дорог в этом районе потребуется 150 млн рублей. В этом году выделили в три раза меньше. В этой связи чиновники не нашли ничего лучше, чем предложить жителям скинуться на устройство дорог. Такой факт мы считаем возмутительным», — заявил член регионального штаба ОНФ в Липецкой области Андрей Григорьев.

Активисты обратились в местную администрацию с просьбой повлиять на ситуацию. В итоге власти обещали выровнять дорогу грейдером, а зимой составить график работ по расчистке проездов от снега. В 2017 году администрации обещала найти средства, чтобы засыпать щебнем несколько улиц.

Так как средств на решение этой проблемы на местном уровне все равно не хватит, ОНФ намерены обратиться в вышестоящие инстанции и, возможно, найти инвесторов. В организацию только за последний год поступило около 30 обращений жителей, недовольных качеством дорожного покрытия или полным его отсутствием.