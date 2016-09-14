Кабул, 14 сентября, 2016, 18:57 — ИА Регнум. Повальная коррупция в Афганистане подорвала усилия по восстановлению страны, говорится в опубликованном сегодня докладе США, передаёт ABC News. Вашингтон призывает американскую миссию сделать борьбу с коррупцией главным приоритетом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан

Специальный генеральный инспектор по реконструкции Афганистана (SIGAR), назначенный администрацией США, говорит, что коррупция подпитывает недовольство против афганского правительства и усиливает материальную поддержку повстанческим движениям.

Соединённые Штаты, со своей стороны, поспособствовали росту коррупции тем, что не осознали масштабов проблемы, вкачивая десятки миллиардов долларов в экономику Афганистана, отмечает SIGAR.

«Сегодня в Афганистане коррупция остаётся огромной проблемой для безопасности, политической стабильности и развития», заключает SIGAR.