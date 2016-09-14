За два дня боевики 60 раз нарушили режим перемирия в Сирии
Москва, 14 сентября, 2016, 18:54 — ИА Регнум. В Сирийской Арабской Республике боевики 60 раз нарушили режим прекращения огня, который был возобновлён с 19:00 мск 12 сентября. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщил журналистам заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Виктор Познихир.
Он рассказал, что сегодня в 19:00 по московскому времени, в соответствии с российско-американскими договоренностями истекает первый 48-часовой период действия режима прекращения боевых действий. За истекший период перемирие соблюдалось далеко не всеми констатировал Познихир.
«На утро сегодняшнего дня общее число нарушений со стороны боевиков возросло до 60», — заявил представитель Генштаба ВС РФ.
Также он заявил, что некоторые вооруженные отряды, например, «Ахрар аш-Шам» (запрещенная в России террористическая организация) не собираются присоединятся к режиму прекращения огня.