Москва, 14 сентября, 2016, 18:54 — ИА Регнум. В Сирийской Арабской Республике боевики 60 раз нарушили режим прекращения огня, который был возобновлён с 19:00 мск 12 сентября. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщил журналистам заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Виктор Познихир.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Знамя

Он рассказал, что сегодня в 19:00 по московскому времени, в соответствии с российско-американскими договоренностями истекает первый 48-часовой период действия режима прекращения боевых действий. За истекший период перемирие соблюдалось далеко не всеми констатировал Познихир.

«На утро сегодняшнего дня общее число нарушений со стороны боевиков возросло до 60», — заявил представитель Генштаба ВС РФ.

Также он заявил, что некоторые вооруженные отряды, например, «Ахрар аш-Шам» (запрещенная в России террористическая организация) не собираются присоединятся к режиму прекращения огня.