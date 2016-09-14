Махачкала, 14 сентября, 2016, 18:42 — ИА Регнум. Жителя Казбековского района Дагестана приговорили к штрафу за публикацию в социальной сети материалов с символикой запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Знамя

Мужчине было предъявлено обвинение по статье КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций». Суд назначил ему наказание в виде штрафа, сумму которого в прокуратуре не уточнили.

«Житель села Алмак на своей персональной странице в сервисе «ВКонтакте» в открытом доступе разместил видеоролик, содержащий изображение арабских символов на черном фоне, идентичный флагу террористической исламистской организации», — рассказал собеседник.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, еще один житель Дагестана в конце августа стал фигурантом уголовного дела за публичное оправдание терроризма. Как установило следствие, молодой человек из Дербентского района признал террористическую идеологию правильной и нуждающейся в поддержке в присутствии не менее трех человек. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

За несколько дней до этого жительница Магарамкентского района была обвинена в призывах к терроризму через интернет. Ее подозревают в публикации текстов и комментариев в соцсети «Одноклассники». Кроме того, Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к штрафу 30 тысяч рублей 16-летнего жителя Дербента за размещение в сети видео с призывами к экстремизму. Житель Сергокалинского района в июле получил три года тюрьмы за аналогичное преступление.

В феврале этого года экс-министр печати и информации РД Азнаур Гаджиев заявил, что в республике насчитывается около 100 сайтов с экстремистским контентом. К тому моменту из них были закрыты 40.