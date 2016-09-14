Жителя Дагестана оштрафовали за видео с флагом ИГИЛ
Махачкала, 14 сентября, 2016, 18:42 — ИА Регнум. Жителя Казбековского района Дагестана приговорили к штрафу за публикацию в социальной сети материалов с символикой запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.
Мужчине было предъявлено обвинение по статье КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций». Суд назначил ему наказание в виде штрафа, сумму которого в прокуратуре не уточнили.
«Житель села Алмак на своей персональной странице в сервисе «ВКонтакте» в открытом доступе разместил видеоролик, содержащий изображение арабских символов на черном фоне, идентичный флагу террористической исламистской организации», — рассказал собеседник.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, еще один житель Дагестана в конце августа стал фигурантом уголовного дела за публичное оправдание терроризма. Как установило следствие, молодой человек из Дербентского района признал террористическую идеологию правильной и нуждающейся в поддержке в присутствии не менее трех человек. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
За несколько дней до этого жительница Магарамкентского района была обвинена в призывах к терроризму через интернет. Ее подозревают в публикации текстов и комментариев в соцсети «Одноклассники». Кроме того, Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к штрафу 30 тысяч рублей 16-летнего жителя Дербента за размещение в сети видео с призывами к экстремизму. Житель Сергокалинского района в июле получил три года тюрьмы за аналогичное преступление.
В феврале этого года экс-министр печати и информации РД Азнаур Гаджиев заявил, что в республике насчитывается около 100 сайтов с экстремистским контентом. К тому моменту из них были закрыты 40.