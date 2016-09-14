Челябинская область, 3 апреля, 2006, 09:45 — ИА Регнум. Задолженность по выплате заработной платы в Челябинской области на 1 марта составила 55,9 млн. рублей. Долги имеют 50 предприятий, 11 из них находятся в стадии банкротства и ликвидации.

По даннвым Государственной инспекции труда в Челябинской области, в среднем объем задолженности составил три месячных фонда оплаты труда. Численность работников, перед которыми имеется просроченная задолженность по заработной плате, составила 9287 человек.

Наибольшие долги сохраняются в обрабатывающих отраслях - 35,4 млн. рублей, в сельском хозяйстве - 18,3 млн. рублей, в сфере управления недвижимым имуществом - 0,89 млн. рублей. Наименьшие - в производстве и распределении электроэнергии - 85 тыс. рублей, строительстве - 59 тыс. рублей и в сфере культуры - 48 тыс. рублей.

Государственными инспекторами труда проведено 186 проверок, направленных на выявление и пресечение нарушений законодательства об оплате труда, из них 52 проверки - совместно с прокуратурой. Всего выявлено 656 нарушений, устранено 70. На 71 предприятии выявлены случаи задержки заработной платы 4758 работникам.

В ходе проверок наибольшие суммы задолженности зарегистрированы в ООО "Кусинский водоканал" г.Куса - 394 тыс. рублей; ООО "Автоцентр" г.Трехгорный - 298 тыс. рублей. Несколько снизилась, но продолжает оставаться высокой задолженность по заработной плате на ФГУП "Челябинский автоматно-механический завод" (по данным Министерства промышленности и природных ресурсов - 26,8 млн. рублей).

По всем выявленным нарушениям выдано 104 предписания. К административной ответственности привлечено 69 должностных лиц. Общая сумма наложенных штрафов составила 67,3 тыс. рублей. Взысканных штрафов - 41,3 тыс. рублей, сообщило "Накануне.ru".

В отношении двух работодателей - ЗАО "Аргус" г.Снежинск и Снежинский ЖБИ - материалы направлены в прокуратуру для возбуждения уголовного дела по ст.145 УК РФ. Для привлечения к административной ответственности за невыплату заработной платы в суд направлены материалы на директора ООО ПКП "Уралкомплектстрой".

При проведении проверки Торгово-производственного объединения "Карталы-Линия" Челябинского дорожного центра рабочего снабжения выявлен ряд нарушений норм законодательства о труде. В отношении директора составлен протокол об административном нарушении, документ направлен на рассмотрение мировому судье города Карталы.

С начала 2006 года по выданным предписаниям произведены выплаты зарплаты 4529 работникам на общую сумму 21,29 млн. рублей. Сумма взысканных штрафов составила 56,8 тыс. рублей.