Санкт-Петербург, 14 сентября, 2016, 18:32 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил премьер-министру Дмитрию Медведеву и министру здравоохранения Веронике Скворцовой о том, что строительство перинатального центра в Гатчине на 130 коек находится под угрозой срыва. В своем докладе глава региона сообщил, что срок сдачи центра в эксплуатацию состоится не ранее августа 2017 года.

Александр Дейнека. Мать. 1932

Напомним, решение о строительстве перинатального центра в Гатчине было принято в рамках программы «Развитие здравоохранение Ленинградской области». По указу президента заказчиком объекта является ГК «Гостех», которая в конце 2014 года заключила контракт с генподрядчиком ООО «РТ-СоцСтрой» на проведение работ по строительству, оснащению и вводу в эксплуатацию центра.

На сегодняшний день крупнейший на территории региона строящийся объект находится под угрозой срыва сроков. По плану, объект должны были сдать уже в этом году, однако пока даже не построено здание. Губернатор Ленобласти был вынужден обозначить все проблемы в докладе Медведеву и Скворцовой.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе комитета по строительству Ленобласти, уже на этапе разработки проектной документации произошло отставание от графика на 4 месяца. Работы по каркасу здания были выполнены с отставание в 10 месяцев. Закрытие теплового контура было завершено также с отставанием — на 7 месяцев. Внутренние работы должны были начаться в ноябре 2015 года, однако лишь в январе этого года рабочие приступили к устройству полов цокольного этажа.

«У них отставание сразу пошло: сначала на три месяца, летом уже на полгода, сейчас на семь месяцев. В настоящее время они заканчивают заливать каркас, подводят под крышу. Все сети на объект подведены», — отметили в пресс-службе строительного комитета.

Согласно последним данным, здание не возведено, кровельные и фасадные работы не проводятся. Выполнены внутренние работы по устройству стяжек пола 1 и 2 этажей, системы канализации на цокольном этаже. Ведутся работы по внутренней кирпичной кладке перегородок цокольного этажа, 2 и 3 этажей.

Размер финансового обеспечения региональной программы модернизации здравоохранения составляет почти 2,5 млрд рублей, из них почти 1,2 млрд рублей (48%) субсидий Федерального фонда обязательного медицинского страхования и почти 1,3 млрд рублей (52%) из бюджета Ленобласти.