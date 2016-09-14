Вологда, 14 сентября, 2016, 18:26 — ИА Регнум. По версии следствия, в период с февраля 2014 года по апрель 2016 года 51-летний директор Вологодского лесхоза ежемесячно получал взятки от местного жителя, занимавшегося грузоперевозками, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в региональном Следственном комитете.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Копилка

«Деньги подозреваемый получал в своем служебном кабинете по улице Преображенского Вологды. Средства он брал за незаконное предоставление площадей производственной базы «Вологдалесхоз». В общей сумме подозреваемым было получено не менее 200 тыс. рублей, что является крупным размером взятки», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM и.о. старшего помощника руководителя регионального СК Людмила Гаврилова.

О происходящем в лесхозе стало известно оперативникам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД. Сейчас в отношении директора возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере).

Ему грозит штраф от двух до четырех миллионов рублей или от семи до 12 лет лишения свободы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в Вологде на взятках попался подполковник полиции. Замначальника отдела технических экспертиз ЭКЦ УМВД России по Вологодской области задержали во время передачи 150 тыс. рублей за помощь в регистрации угнанного внедорожника «Range Rover».