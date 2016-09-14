Калуга, 14 сентября, 2016, 18:24 — ИА Регнум.



Пресс-служба правительства Калужской области Митрополит Климент рассказывает об истории Калужской духовной семинарии

В Калуге 14 сентября состоялась конференция на тему «Духовное образование в исторической ретроспективе», посвященная 240-летию основания и 20-й годовщине возрождения Калужской духовной семинарии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

В работе конференции приняли участие губернатор области Анатолий Артамонов, ректор Калужской духовной семинарии, митрополит Калужский и Боровский Климент, представители духовенства.

Приветствуя участников и гостей юбилейной конференции, владыка Климент напомнил им главную цель встречи: «Мы собрались, чтобы осмыслить пройденный нашей духовной школой путь и поделиться мыслями о ее месте и значении в современном социокультурном пространстве». Калужская духовная семинария, по его словам, была учреждена решением лидера духовного образования, митрополитом Платоном (Левшиным) в 1776 году одновременно с образованием Калужского наместничества. В числе выпускников семинарии — 16 епископов и не менее известные профессора духовных академий. Возрожденное в 1996 году одно из старейших учебных заведений Русской Православной Церкви продолжает образовательную деятельность, выпускает квалифицированных священнослужителей и развивает традиции научно-богословского исследования.

Выступая на пленарном заседании конференции, губернатор области Анатолий Артамонов подчеркнул, что за время своего существования семинария оставила заметный след в истории российской земли. Она стала сосредоточием духовной образовательной жизни не только Калужской, но и пограничных с ней областей — Тульской, Брянской, Орловской. «В былые времена семинария принимала до 700 человек. Ее выпускники становились церковными иерархами, преподавали в университетах Москвы, Санкт-Петербурга, Киева. За эти годы география семинарии существенно расширилась. Я знаю, что и в текущем году в нее поступили более 70 человек. Это свидетельство востребованности духовного образования и авторитета Калужской семинарии», — сказал глава калужского региона.

Обратив внимание на добрые и конструктивные отношения областного правительства с Калужской митрополией, единство позиций в воспитании подрастающего поколения и возрождении национально-духовных ценностей, Анатолий Артамонов выразил особую признательность митрополиту Клименту. Авторитет Калужской духовной семинарии, по словам губернатора, во многом личная заслуга ее ректора. «Именно под чутким и ответственным руководством митрополита Климента семинария возродилась на калужской земле и в наши дает хорошее духовное образование», — констатировал губернатор.

В завершение выступления Анатолий Артамонов пожелал старейшему учебному заведению области долгих и плодотворных лет существования.

Напомним, Калужская духовная семинария — учреждение высшего профессионального православного религиозного образования Русской Православной Церкви, призванное готовить священнослужителей, богословов, преподавателей духовных учебных заведений, других работников учреждений Московского Патриархата, специалистов в области преподавания Закона Божия в нерелигиозных учебных заведениях.

В 1992 году, спустя 75 лет после закрытия Калужской духовной семинарии, стараниями архиепископа Климента было открыто Духовное училище. В 1996 году оно было преобразовано в семинарию, с переходом на 4-х летний курс обучения. Учебные программы ориентированы на курс Московской духовной семинарии. Преподавательский состав состоит из выпускников Московской и Санкт-Петербургской духовных академий, также привлечены преподаватели светских вузов.

В 2000 году был осуществлен переход к 5 летнему курсу обучения, учебный процесс построен на основе разработанной Учебным комитетом Русской Православной Церкви программы семинарии с 5 летним сроком обучения. При семинарии действует трехгодичная вечерняя богословская школа для взрослых. Ректором Калужской духовной семинарии является митрополит Калужский и Боровский Климент.