Рязань, 14 сентября, 2016, 18:13 — ИА Регнум. Спокойной и даже скучной назвал избирательную кампанию в Рязанской области в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM кандидат политических наук Александр Семёнов. По его словам, доминирующее положение «Единой России» было понятно изначально, но даже попыток изменить ситуацию со стороны парламентской оппозиции почти не было.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Не было каких-то необычных ходов даже стороны тех, кто вел кампанию активно, все достаточно стандартно. Ничего такого, что можно было бы выделить», — сказал политолог.

Даже в одномандатном избирательном округе, в котором баллотируются сразу три действующих депутата Госдумы: представитель «Единой России» Елена Митина, депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин и их коллега-коммунист Владимир Федоткин, не было ничего особенно. Хотя при таком раскладе кандидатов вполне можно было ожидать накала страстей. Но два достаточно популярных оппозиционных кандидата, по сути, просто «сложили ручки».

«Федоткин и Шерин в итоге просто дробят между собой протестно настроенный электорат. Поэтому, я думаю, что не было активной борьбы именно из-за того, что все и всё понимали, в том числе, и парламентская оппозиция. Предрешенность результатов сыграла свою роль», — считает Александр Семёнов.

При этом в обоих округах «Единой России» приходится бороться только с экономическими факторами, которые мешают сейчас практически всем кандидатам от «Единой России». Но повлиять серьезно на результат эти факторы могли бы только в том случае, если бы конкуренты вели себя активно и настойчиво.

«Не было необходимости даже в том, чтобы губернатор участвовал. Нельзя сказать, что он кого-то активно продвигал. Нет внутриэлитного, внутрирегионального конфликта. Те силы, которые могли бы, не имеют конфликта с «Единой Россией». Задолго до кампании они были решены и урегулированы», — сказал собеседник ИА REGNUM.

ИА REGNUM напоминает, что выборы депутатов Госдумы РФ пройдут 18 сентября. На территории Рязанской области сформированы два одномандатных избирательных округа, в которых баллотируются 19 кандидатов. Они представляют «Единую Россию», КПРФ, ЛДПР, «Справедливую Россию», «Партию роста», «Родину», «Коммунистов России», ПАРНАС, «Яблоко» и партию «Зеленые».

При этом из более-менее значимых новостей за несколько месяцев кампании было только то, что Рязанская область стала одним из лидеров по количеству жалоб, направленных в избирательную комиссию. Депутаты пожаловались друг на друга более ста раз. Однако лишь малая часть обращений понесла за собой предупреждения.

Не было видимых вмешательств в ход кампании и со стороны областных властей. В отличие от своей коллеги из Владимирской области Светланы Орловой, которая посещала города в сопровождении кандидатов от «ЕР» и постоянно намекала, за кого нужно проголосовать, рязанский губернатор Олег Ковалев остался в стороне от выборов.

Вероятно, в 2016 году «Единая Россия» вполне может улучшить своей результат пятилетней давности. Тогда на выборах в Госдуму в 2011 году в Рязанской области «Единая Россия» набрала только 39,8% голосов, коммунисты заняли второе место с результатом 23,6%, «Справедливая Россия» и ЛДПР разделили третье место — за них проголосовало по 15,1% избирателей. Партии «Яблоко» отдали свои голоса только 3,1% людей, принявших участие в выборах. Сегодня Рязанскую область в Госдуме представляют пять депутатов.

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