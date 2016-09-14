Рязань, 14 сентября, 2016, 18:07 — ИА Регнум. Рязанская область вошла в десятку лучших регионов страны по реализации «майских» указов президента РФ в социальной сфере — по итогам августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 14 сентября.

Николай Богданов-Бельский. Сельская школа. 1890-е

Рейтинг составлен компанией «Медиалогия». При проведении исследования учитывались, в частности, реализация государственной социальной политики, в том числе развитие и поддержка сферы образования.

В правительстве региона добавили, что сегодня в Рязанской области полностью обеспечены местами в детсадах дети от трех до семи лет, продолжается работа по обеспечению местами детей раннего возраста.

За реализацию федерального проекта «Модернизация региональных систем дошкольного образования» в 2015 году Рязанская область получила первое место среди субъектов РФ, за три года реализации проекта введено в эксплуатацию 24 детских сада, открыто 40 групп.

Также регион включен в масштабную федеральную программу «Новая школа». За счет этого к 1 сентября 2016 года в Рязанской области были открыты две современные школы: в Кадоме на 600 мест и Ряжске — на 800 мест. В настоящее время продолжается строительство еще трех школ в Рязани, Скопинском и Пронском районах