Черкесск, 14 сентября, 2016, 17:57 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии большинство кандидатов на выборы в Госдуму РФ не являются на дебаты. Такое игнорирование встреч является неуважением не только к оппонентам и телевидению, но и ко всем избирателям, заявил один из участников выборной гонки Эдуард Маршанкулов, представляющий партию «Коммунисты России», пишет портал «Политика09».

Niaz Дебаты

Абсолютный бойкот дебатам, как считает СМИ, в Карачаево-Черкесии объявила партия «Единая Россия» и ее кандидат в депутаты Госдумы Расул Боташев. По мнению Маршанкулова, такое поведение кандидатов — это проявление трусости.

«У нас на выборах представлены 14 партий, по одномандатному округу баллотируются восемь кандидатов. Почему не приходят на дебаты, им нечего сказать? Это неуважение к оппонентам, ВГТРК, избирателям. Ответ прост — им нечего сказать, у них нет программы, нет идеи, нет собственной позиции. Они не приходят на открытый и честный разговор. Они не готовы отвечать на неожиданные вопросы от оппонентов, а это трусость», — заявил Маршанкулов.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что в Карачаево-Черкесии на дебаты, которые проходят в отведенное для партий бесплатное эфирное время, не приходят кандидаты от «Единой России», ЛДПР, «Яблока», «Справедливой России», «Партии Роста» и других партий, «коммунист» Маршанкулов заявлял и раньше. В ходе эфира «ГТРК «Карачаево-Черкесия» 1 сентября он обвинил кандидатов от других партий в срыве дебатов и раскритиковал предвыборную ситуацию в регионе.

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Предвыборный конфликт в Черкесске дошел до Путина

О том, что предвыборная ситуация в Карачаево-Черкесии далека от нормальной, ранее говорила и глава Центризбиркома Элла Памфилова. «Есть основания, исходя из целого ряда факторов и фактов, полагать о применении административного ресурса», — заявила она на заседании комиссии 22 августа. Высказывались также намерения обратиться в правоохранительные органы с вопросами по ходу предвыборной компании.