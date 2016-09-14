Калуга, 14 сентября, 2016, 17:55 — ИА Регнум.



Пресс-служба городской Думы Калуги Беседа о космосе

В канун 80-летия мемориального Дома-музея К.Э. Циолковского в Калуге сегодня, 14 сентября, музей посетили глава городского самоуправления Александр Иванов, дважды Герой Советского Союза, Почетный гражданин города Калуги летчик-космонавт Владимир Ковалёнок.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, почетные гости музея осмотрели экспонаты выставки «В Калугу к Циолковскому» и поздравили коллектив с наступающим юбилеем.

«От имени депутатов городской Думы поздравляю вас с 80-летием музея и благодарю за многолетний труд по сохранению и популяризации научного наследия Константна Эдуардовича Циолковского, активную работу с подрастающим поколением, — обратился к собравшимся Александр Иванов, — в трудные 90-е годы вами было сделано всё для того, чтобы сохранить музей, сохранить память о нашем выдающемся земляке для следующих поколений, именно в этом доме, ставшем музеем, Константином Эдуардовичем была написана большая часть его научных трудов по авиации, космонавтике, философии, аэродинамике, ракетодинамике и многим другим научным сферам. Трудно переоценить всю важность вашей работы — Константин Эдуардович Циолковский — знаковая личность для нашего города, 27 мая 1960 года ему было присвоено звание «Почётный гражданин Калуги». Желаю вам дальнейшей плодотворной работы и новых успехов и достижений».

Научным сотрудникам музея были вручены Почётные грамоты и Благодарственные письма главы городского самоуправления Калуги.

Напомним, 19 сентября 2016 года мемориальный Дом-музей К.Э. Циолковского в Калуге отметит 80-летний юбилей. Музей был открыт спустя год после смерти великого учёного, 19 сентября 1936 года, первая экспозиция носила научно-мемориальный характер, она рассказывала о наиболее важных направлениях творчества Константина Эдуардовича.

Работа музея прервалась осенью 1941 года, когда город был оккупирован фашистами. В доме К.Э. Циолковского поселились немецкие солдаты. Несмотря на то, что часть наиболее ценных экспонатов сотрудникам музея и родным ученого удалось спасти, огромной утратой было уничтожение многих мемориальных предметов, книг, фотографий. Сразу после освобождения Калуги в музее начались ремонтно-восстановительные работы и вскоре посетители снова переступили его порог.

Важным этапом в работе Дома-музея Циолковского стал 1957 год. Страна отметила 100-летие со дня рождения ученого. К этому времени научно-технический раздел музея получил от Академии Наук СССР новую экспозицию, подготовленную по инициативе С.П. Королева. Появились уникальные экспонаты, рассказывающие о претворении в жизнь идей Циолковского.

В 1967 году в Калуге был открыт Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского. Дом-музей К.Э. Циолковского стал его мемориальным отделом. Интерьеры дома, надворные постройки, двор и сад были воссозданы такими, какими они были при жизни семьи Циолковских в этом доме. Все помещения Дома-музея К.Э. Циолковского восстановлены в прежнем виде. Большинство мемориальных экспонатов подлинные, принадлежавшие самому Циолковскому или членам его семьи.