Джераблус, Сирия, 14 сентября, 2016, 17:55 — ИА Регнум. Два турецких грузовика доставили еду и игрушки для детей в северный сирийский город Джераблус, передаёт ABC News.

Foreign and Commonwealth Office На границе с Турцией. Джералбус

Гуманитарный груз, включающий 25 тонн муки, риса и макаронных изделий, прибыл 14 сентября, на третий день мусульманского праздника Курбан-байрам.

Отправка груза, организованная молодым крылом правящей в Турции Партии справедливости и развития, стала возможной после того, как в августе поддерживаемые Анкарой повстанцы вытеснили «Исламское государства» (запрещено в РФ) из Джераблуса.

Турецкое информагентство «Анадолу» сообщает, что турецкое отделение Красного креста доставило мясо животных, принесённых в жертву на Курбан-байрам, 4500 семьям в пограничном сирийском городе.

Достигнутый при посредничестве России и США и вступивший в силу 12 сентября режим прекращения огня позволил организовать доставку международного гуманитарного груза в Сирию.