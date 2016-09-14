Ижевск, 14 сентября, 2016, 17:52 — ИА Регнум. В период с 4 по 11 сентября в Удмуртии уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) выше эпидемического порога на 25%. В указанное время заболели 5 824 человека, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Начало сезона

Максимальное превышение эпидпорога зарегистрировано среди школьников — на 70%, за неделю заболеваемость выросла на 67,1%. Также в возрастной группе с 3 до 6 лет наблюдается превышение эпидпорога на 4%.

Среди взрослых заболеваемость ниже эпидемического порога на 17%, среди детей 0−2 лет — на 15,3%.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость совокупного увеличилась на 31%. Несмотря на то, что показатель заболеваемости превышает эпидпорог на 25%, годом ранее показатель регистрировался выше еще на 20%.

«Эпидемическое неблагополучие с превышением сезонных показателей уровня заболеваемости зарегистрировано в Алнашском, Воткинском, Завьяловском, Камбарском, Киясовском районах, а также в Можге.

Случаев заболеваемости гриппом не зафиксировано. По данным ведомства, вакцина имеется во всех медицинских учреждениях республики. Пресс-служба напоминает, что вакцинация — самый надежный способ уберечь себя от гриппа.

По информации Минздрава Удмуртии, вакцинация в республике продлится до 30 октября 2016 года.