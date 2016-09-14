Пальмира, Сирия, 14 сентября, 2016, 17:52 — ИА Регнум. Самолеты ВКС России 13 сентября нанесли удары по террористам, готовившимся к наступлению на сирийскую Пальмиру. В результате авиаударов было уничтожено до 250 боевиков и около 15 единиц техники, сообщил журналистам первый заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Виктор Познихир на брифинге в Национальном центре управления обороной РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Удар

ВКС России обнаружили и уничтожили в районе севернее сирийского города Пальмира группировку боевиков ИГИЛ (запрещена в России), сосредоточившуюся для наступления на этот город. В результате авиаудара террористы потеряли до 250 человек и порядка 15 автомобилей с установленными на них крупнокалиберными пулеметами и зенитными установками.