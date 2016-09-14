Калуга, 14 сентября, 2016, 17:51 — ИА Регнум.



Пресс-служба городской Думы Калуги На заседании городского парламента

14 сентября, в рамках очередного заседания городского парламента депутаты вернулись к обсуждению вопроса содержания детских площадок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги.

По информации начальника управления городского хозяйства Андрея Лыпарева, работы по содержанию (текущему ремонту) детских площадок городская управа планирует поручить МБУ «СМЭУ». В комитет по благоустройству при городской Думе внесены соответствующие расчёты для принятия решения о выделении МБУ «СМЭУ» бюджетных средств для содержания детских площадок. Уборка детских площадок, установленных на прилегающей к многоквартирным домам территории, будет производиться управляющими компаниями за счёт средств собственников.

«Мы уже неоднократно обращали внимание исполнительной власти на эту проблему, — подчеркнул глава города Александр Иванов, — депутаты участвовали в выработке решений в составе рабочей группы и, наконец, городскими властями был найден алгоритм содержания детских и спортивных площадок».

Начальник управления ЖКХ Сергей Струев представил депутатам информацию о поэтапном переходе к единым на территории Калужской области нормативам потребления услуги по отоплению. Введение новых нормативов было отложено до сентября 2019 года с целью предоставить жителям возможность установки приборов учёта и перехода на индивидуальное отопление.

Так, в муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» предусмотрены бюджетные средства на софинансирование мероприятий по переводу малоэтажных домов с центральной системы отопления на индивидуальную. Всего необходимо оборудовать приборами учёта 1006 многоквартирных домов, приборы были установлены в 25 домах, 10 домов перешли на индивидуальное отопление, планируется перевод на индивидуальное отопление ещё 12 домов. Управлением ЖКХ было проведено техническое обследование 471 дома, ведётся разъяснительная работа с жителями.

Депутатами было принято решение ежеквартально заслушивать отчёт управления ЖКХ по данному вопросу.

Начальник управления образования Ольга Лыткина доложила о ходе ремонта детских дошкольных учреждений за счёт средств, выделенных по предложению депутатов городского парламента.

В начале года по предложению фракции «Единая Россия», поддержанному всеми фракциями и депутатскими группами городской Думы, на ремонт дошкольных учреждений было дополнительно выделено 20 млн рублей. За счёт этих средств в десяти детских садах был произведён ремонт фасадов, внутренних помещений, кровли, теневых навесов, пищеблоков, санузлов и инженерных сетей. В пяти дошкольных учреждениях работы выполнены полностью, в трёх детсадах — на 80 — 90%, в двух — на 40 — 50%. Также за счёт выделенных депутатами средств ведётся ремонт центра дополнительного образования «Созвездие», работы выполнены на 80% и находятся в завершающей стадии — покраска стен и установка дверей.

«Всё это результат нашей слаженной совместной работы, — подчеркнул Александр Иванов, — благодаря средствам, выделенным по предложению депутатов, были достигнуты положительные результаты, при формировании городского бюджета на 2017 год мы обязательно выступим с инициативой заложить необходимые средства и продолжить финансирование ремонтных работ в дошкольных учреждениях. Депутаты будут держать все озвученные вопросы на контроле».

«В августе мы проверяли ход ремонта детских садов, подрядчикам были высказаны некоторые замечания, — отметил заместитель председателя городской Думы, руководитель фракции партии «Единая Россия» Сергей Павлов, — сейчас можно сказать, что недоработки устранены, ремонт близится к завершению, на следующий год мы также предложим выделить средства на ремонт детских садов, уверен, что нас поддержат все остальные фракции городской Думы».