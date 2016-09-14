Москва, 14 сентября, 2016, 17:50 — ИА Регнум. Председатель Либерально-Демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский предложил, как можно потратить миллиарды рублей, изъятые у главы антикоррупционного управления МВД Дмитрия Захарченко. Свое мнение на этот счет Жириновский высказал сегодня, 14 сентября, в интервью телеканалу «360».

Павел Федотов. Взяточник

Напомним, Захарченко был задержан в рамках уголовного дела о получении взятки в размере 7 млн рублей. При задержании у него были изъяты 20 млн рублей. Когда стали обыскивать квартиры Захарченко, были найдены миллионы долларов и сотни тысяч евро на общую сумму около девяти миллиардов рублей. Позже, на счетах семью Захарченко были обнаружены около 300 млн евро. Откуда взялись эти баснословные средства, предстоит выяснить следствию.

Жириновский, партия которого баллотируется в Государственную думу, предлагает потратить эти деньги на нужды граждан России.

«У нас денег огромное количество, можно построить новое жилье. Люди живут в бараках, вот давайте между ними распределим эти деньги и дадим квартиры тем, кто стоит в очереди по 10−15 лет», — сказал лидер ЛДПР.

Он предлагает найти многодетные семьи, у которых плохие жилищные условия, и срочно их переселить, а средства, изъятые у Захарченко пустить на компенсацию расходов. «Давайте вылечим больных, на эту сумму срочно купим лекарства там, где умирают люди. Вот два варианта», — завершил Жириновский.