Калуга, 14 сентября, 2016, 17:47 — ИА Регнум.



Пресс-служба городской Думы Калуги Награждение Геннадия Крыженкова

Сегодня, 14 сентября, в Калуге состоялось очередное заседание городского парламента. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, перед началом заседания глава городского самоуправления Александр Иванов вручил знак парламента областного центра «За личный вклад в развитие Калуги» исполнительному директору регионального отраслевого объединения работодателей «Союз коммунальных предприятий Калужской области» Геннадию Крыженкову.

На заседании депутаты внесли поправки в бюджет города на 2016 год. Так, 5 млн рублей предоставлено для внесения в уставной фонд муниципального предприятия «Управление калужского троллейбуса»; 2,8 млн рублей выделено на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома на условиях софинансирования с федеральным и областным бюджетом; 15,2 млн рублей предоставляется на выкупное возмещение собственникам жилых помещений в связи с изменением способа переселения граждан из аварийного жилья.

Также было принято решение «Об особенностях составления, рассмотрения и утверждения проекта бюджета муниципального образования «Город Калуга». Было решено вернуться к трёхлетнему планированию городского бюджета, таким образом, следующий бюджет Калуги будет принят на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

Депутаты утвердили план приватизации муниципального имущества на 2017 год. В следующем году планируется приватизация 17 объектов недвижимости, среди которых, в основном нежилые помещения, а также лифтёрные и помещения мастерской. Ожидаемые поступления в городской бюджет составят 20 млн. рублей.

Были внесены поправки в схему размещения нестационарных торговых объектов. В схему дополнительно включаются четыре объекта торговли продовольственными товарами по улицам Ленина, Баумана и Московской. В связи с расторжением договоров аренды из схемы исключаются три торговых объекта по улицам Глаголева, Карачевской и Московской.

Депутаты приняли решение о постановке на учёт бесхозяйного имущества. Бесхозяйными были признаны канализационная насосную станцию по улице Привокзальной, газопровод низкого давления и артезианская скважина в деревне Мстихино, а также канализационные и водопроводные сети на территории Калуги. Управлением экономики и имущественных отношений будет проведена работа по принятию указанных объектов в муниципальную собственность.

На заседании были присвоены наименования ряду вновь образованных улиц и принято решение об установке мемориальных досок. На здании школы № 25 будет установлена мемориальная доска в честь бывшего директора школы Григория Александровича Крученкова. Также одобрена установка мемориальной доски в честь писательницы Елизаветы Васильевны Салиас да Турнемир.

Депутаты заслушали информация о ремонте дорог, дворовых территорий, установке детских и спортивных площадок.

На 2016 год предусмотрен ремонт 48 автомобильных дорог, по 17 объектам работы завершены, на 13 объектах работы продолжаются.

В 2016 году запланирован ремонт 125 дворовых территорий и межквартальных проездов, в полном объёме ремонт завершён на 28 объектах, ведутся работы на 38 объектах, завершить ремонт на всех объектах планируется к концу октября.

Выполнен ямочный ремонт дорог на площади 29 тысяч квадратных метров, в том числе литым асфальтом на площади 2 тысячи квадратных метров.

В Калуге установят 135 детских площадок и 20 тренажёрных комплексов. В настоящее время выполнены работы по устройству 81 детской площадки, на семи площадках работы выполнены на 70 — 90%, ещё по 47 объектам работы выполнены на 30%. Окончание монтажа детских площадок и тренажёрных комплексов запланировано на 30 октября.

Парламентарии высказали ряд предложений и замечаний.

Депутат Александр Одиночников призвал управление городского хозяйства активнее сотрудничать со старшими по домам и представителями ТОС и оперативно реагировать на их предложения. Депутат Сергей Бирин обратил внимание на качество асфальтового покрытия на ряде объектов, в частности вызывает вопросы ремонт дворовой территории дома № 140 по улице Баррикад. Все замечания были учтены руководством управления городского хозяйства.

«Сегодня состоялось первое заседание городской Думы после летнего перерыва, летом депутатский корпус активно работал в округах, контролируя ход работ по ремонту дорог, дворов, установке детских и спортивных площадок, этот вопрос сегодня был одним из ключевых в повестке дня, — сказал глава городского самоуправления Александр Иванов, — 12 октября вместе с городским головой Константином Михайловичем Горобцовым я присутствовал на первом в России урбанистическом форуме, в работе которого принимал участие Председатель Правительства Дмитрий Медведев. Он акцентировал внимание всех руководителей городов России на необходимости работы по благоустройству городских территорий. Не исключено, что будет принята федеральная программа по развитию городских территорий. Отмечалось, что во всех муниципалитетах жители фокусируют внимание городских властей на повышении качества жизни и обустройстве придомовых территорий. Как особо отметил Дмитрий Медведев, улучшение городской среды — национальный приоритет развития. Сегодня, на заседании Думы мы подвели итоги работ по благоустройству города в летний период и можно с уверенность сказать, что сделан очередной шаг в деле повышения качества жизни и превращению Калуги в комфортный и благоустроенный город».