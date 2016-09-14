Ярославль, 14 сентября, 2016, 17:38 — ИА Регнум. 14 сентября врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов принял участие в расширенном заседании регионального политического совета партии «Единая Россия». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном исполкоме партии, в рамках политсовета ярославские единороссы обсудили ход избирательной кампании в Госдуму.

«Главной стратегией нашей избирательной кампании стали встречи с жителями. В рядах самой партии тоже проведена большая работа. В рамках проекта «Партийный лектор» члены партии, ее сторонники донесли до жителей основные идеи партийной программы и лично ответили на острые вопросы, интересующие ярославцев», — отметил секретарь регионального отделения «Единой России», член Генерального Совета партии Илья Осипов.

Также в рамках политсовета были подведены итоги работы партии, с которыми она подошла к выборам в Государственную Думу. В частности, о результатах своей работы рассказала депутат Госдумы Валентина Терешкова, баллотирующаяся в депутаты нового созыва. Она напомнила коллегам о своем вкладе в благополучие Ярославской области.

«Сегодня она рассказала о результатах своей работы в Государственной Думе и о конкретных делах, которые удалось реализовать для родного края. Это и берегоукрепление в Мышкине, и мост в Борисоглебе, и планетарий в Ярославле. В планах на ближайшую пятилетку — строительство Карабулинской развязки, онкологического корпуса Соловьевской больницы, газификация сельских территорий», — говорится в официальном сообщении Ярославского регионального отделения «Единой России».

В преддверии выборов на заседании политсовета впервые присутствовал врио губернатора Ярославакой области Дмитрий Миронов. По словам руководителя регионального исполкома «Единой России» Надежды Биочино, глава региона был специально приглашен, чтобы подробнее ознакомиться с результатами работы партийцев.

«Участие в политсоветах «Еддиной России» губернаторов — привычная практика. Сейчас в Ярославской области произошла смена руководства, Дмитрий Брьевич — человек новый, и мы пригласили его для участия в политсовете, чтобы он видел, слышал и понял, чем занимается партия с какими итогами мы подошли к выборам, какие задачи перед собой ставим», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM Надежда Биочино.

Глава региона, в свою очередь, обозначил «Единой России» круг задач, требующих решения. Это прозвучало наказом будущим депутатом и обрисовало перспективы дальнейшей работы региональных парламентариев и руководства области.

«Мы должны работать над развитием промышленности, инфраструктуры, улучшением благосостояния жителей региона. А также повышением зарплат и пенсий, и многим другим. Жители ждут от нас конкретных результатов», — отметил Дмитрий Миронов.