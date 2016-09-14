Брюссель, 14 сентября, 2016, 17:33 — ИА Регнум. Европейский Союз окончательно одобрил новую пограничную и береговую охрану, которая с октября сможет начать свою работу, передаёт Daily Mail

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миграция

Пограничная служба будет сформирована из агентства береговой охраны ЕС — Фронтекс. Создание европейской погранслужбы связано с тем, что национальные погранвойска были перегружены после прибытия свыше 1 миллиона беженцев и мигрантов в 2015 г.

Словацкий министр внутренних дел Роберт Калинак заявил, что новое агентство поможет Европе противостоять вызовам безвизовой Шенгенской зоны. Планируется развёртывание бригады из 1500 пограничников и технического оборудования, которые в случае резкого увеличения миграционных волн направят в кризисные зоны.

Офицеры связи будут размещены в странах-членах для контроля движения мигрантов.