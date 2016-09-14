Астана, 14 сентября, 2016, 19:28 — ИА Регнум. В Казахстане информационное затишье: органы власти переваривают произошедшие накануне, 13 сентября, кадровые перестановки. Они явились логическим продолжением рокировок, начатых в четверг, 8 сентября, с перемещения Карима Масимова с поста премьер-министра на должность председателя Комитета национальной безопасности. Новым главой правительства стал Бакытжан Сагинтаев, до назначения бывший первым заместителем премьер-министра.

ИА REGNUM Пазл

Начало недели ознаменовалось новыми назначениями. Министр обороны Имангали Тасмагамбетов был переведен на пост заместителя премьер-министра. Главой оборонного ведомства президент назначил Сакена Жасузакова — генерал-полковника, занимавшего ранее пост первого заместителя министра обороны. Еще одним министром, изменившим свой статус, стал Талгат Донаков, возглавлявший до этого времени Министерство по делам государственной службы. Его ведомство было реорганизовано в Агентство по делам государственной службы. Сам Донаков назначен заместителем руководителя Администрации президента Республики Казахстан. Новым министром юстиции был назначен Марат Бекетаев, ранее занимавший должность заместителя руководителя Администрации президента Республики Казахстан. Таким образом, сформировался частично новый состав правительства, в котором не нашлось места старшей дочери президента — Дариге Назарбаевой, в результате ушедшей с поста вице-премьера в Сенат (верхнюю палату) парламента.

Также был назначен новый председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Казахстана — им стал Берик Имашев.

О том, какие проблемы президент пытается решить кадровыми перестановками, какими трендами продиктованы перемещения ключевых фигур, и какие прогнозы можно сделать на основе этих рокировок, побеседовали шеф-редактор ИА REGNUM в Казахстане и политолог Андрей Чеботарёв, директор Центра актуальных исследований «Альтернатива»

Смешать элиты и обозначить преемника

ИА REGNUM: Позволит ли смена премьер-министра снизить негатив, накопленный в адрес правительства?

В какой-то степени да, по крайней мере, на ближайшие несколько месяцев. Потому что немало людей были раздражены лично Каримом Масимовым. Хотя, в принципе, правительство, если брать персональный состав, поменялось ненамного. Вместе с тем, в его руководящий состав вошла такая видная и популярная персона, как Имангали Тасмагамбетов.

ИА REGNUM: А эта передышка в несколько месяцев нужна для чего-то конкретного? Не сигнал ли это о принятии каких-то непопулярных мер?

Дело не в том, какие меры примет правительство, а в том, что оно вряд ли быстро сумеет справиться с теми социально-экономическими проблемами, которые накопились, и снять образовавшуюся вокруг них остроту в обществе. Поэтому постепенно эффект новичка пройдет, и могут начаться разочарования, переходящие в очередное недовольство.

ИА REGNUM: В чем тогда смысл перестановок?

Главная цель перестановок в нашей стране — это, в основном, переформатирование внутриэлитного баланса. Когда кто-то всерьез усиливается, то президент, как правило, начинает принимать меры, передвигать этих людей на другие позиции, разбавлять их кем-то и т.п.

ИА REGNUM: Одной из причин, почему Масимова сняли с поста премьера, называли то, что он перестал прикрывать президента. Сможет ли Сагинтаев держать удар и насколько президенту необходимо, чтобы его прикрывали?

То, как Сагинтаев вчера провел самостоятельное совещание с министрами, показывает, что он подходит к делу основательно. Готов приструнить других, но и сам может обеспечивать определенную деятельность и ее результаты. Сагинтаев в частности хорошо проявил себя в Комиссии по земельной реформе, когда был ее председателем. Так что он вполне способен на довольно самостоятельные шаги.

Президенту прикрытие нужно давно. Создав под себя всю политическую систему, глава государства в итоге столкнулся с тем, что чуть ли не вся ответственность за происходящее в стране — а это не только работа правительства, но и огромной армии акимов (глав местных администраций — ИА REGNUM ) и других госслужащих — так или иначе ложится на него. Взять, к примеру, известную ситуацию в городе Жанаозене (Новый Узень), которую можно было бы решить на уровне отдельно взятого предприятия и не доводить до трагедии национального уровня. (Жанаозен стал известен, как «колыбель протестных настроений» страны. Здесь в 2011 году несколько месяцев бастовали рабочие нефтяной отрасли, не согласные с уровнем зарплаты, в декабре этого же года протесты завершились массовыми беспорядками, в которых погибли 16 человек — ИА REGNUM ).

Кстати, тот же Сагинтаев во главе Земельной комиссии в определенной степени оттянул недовольство среди населения по данному вопросу от руководства страны. Однако на сегодняшний день помимо земли накопилось много вопросов — по коммунальным услугам, занятости, жилью, медицине и т.д. Так что правительству есть, над чем работать.

ИА REGNUM: Получается, Сагинтаев может усилить правительство. Усилит ли Масимов Комитет национальной безопасности, куда его перевели? И вообще, какая складывается конфигурация силового блока с учетом перевода Имангали Тасмагамбетова с поста министра обороны на должность заместителя премьер-министра?

С одной стороны, как уже отмечено, речь идет о сбалансировании разных групп и отдельных высокопоставленных представителей элиты. С другой стороны, не исключено, что президент все-таки думает о будущем транзите власти. В таком случае перевод такого политического тяжеловеса, как Тасмагамбетов, на другую работу с поста министра обороны был сделан из соображений осторожности. Совсем другое дело — назначение на данный пост Сакена Жасузакова, кадрового военного. И это тоже понятно, поскольку у нас военные особо не проявляют каких-либо политических амбиций.

Перевод Масимова в КНБ — это тоже один из элементов контроля за всей правящей элитой. Сам он уже давно является хранителем определенных секретов, но в то же время хорошо знает, кто и чего стоит во власти. Он занял такой пост, как доверенное лицо президента, которое будет обеспечивать безопасность не столько страны, сколько безопасность самого главы государства.

ИА REGNUM: С учетом сказанного, полагаете, у нас транзит может пойти каким-то другим путем, кроме варианта, когда элита дождется часа икс и тогда уже найдет решение путем переговоров?

Будущий транзит власти является одной из наиболее обсуждаемых и при этом загадочных тем. Никто не может сказать наверняка, как все пройдет и чем закончится. Один вариант, если все ведущие игроки в правящей элите договорятся заранее, и Нурсултан Назарбаев с позиции Лидера нации выступит гарантом соблюдения данных договоренностей. Тогда можно будет говорить о спокойном транзите, по крайней мере, в момент передачи власти. Но если довести ситуацию до варианта, как в Узбекистане, то много сомнений есть в том, что наши группы влияния быстро и бесконфликтно договорятся между собой.

ИА REGNUM: Теперь предлагаю поговорить про фигуры вице-премьеров. Одним из них стал глава «Казахстан Темир Жолы» Аскар Мамин, который недавно был переизбран главой Комитета по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута. Второй — Имангали Тасмагамбетов с опытом министра обороны и популярностью в народе. Показывает ли такой выбор персон приоритет этих вопросов — транзит, безопасность, популярность у народа?

Если брать Имангали Тасмагамбетова, то он еще в 1995—1997 годах, будучи вице-премьером в правительстве Акежана Кажегельдина, отвечал как раз за этот блок: идеология, СМИ, социальная политика, образование и т.д. В принципе, он сменил на этом направлении Даригу Назарбаеву. В целом, Тасмагамбетов проявил себя как достаточно жесткий менеджер и может более требовательно подходить к определенным вопросам. В связи с этим следует ожидать определенные продвижения, в частности, по линии идеологии и пропаганды, власть очень сильно отстает.

Что касается Аскара Мамина, то у нас уже не первый год идет тренд на развитие транзитно-транспортного потенциала страны. Президент неоднократно задавал такие направления. Поэтому вполне логично, что один из вице-премьеров будет делать акцент на этом.

ИА REGNUM: Связано ли это усиление направления с необходимостью развивать альтернативные пути поставки грузов после введения санкций со стороны России на транзит украинских и турецких товаров?

На мой взгляд, речь идет о комплексном развитии. Казахстан не отказывается развивать пути в российском направлении и в частности ожидает от России, когда она достроит свою часть дороги Западная Европа — Западный Китай. К тому же готов дать россиянам свои пути для транзита их товаров, к примеру, в тот же Китай. Так что здесь просто идет расширение возможностей в соответствии с многовекторной внешней политикой и торгово-экономическими интересами республики.

ИА REGNUM: Нельзя не отметить перемещение Дариги Назарбаевой, и мы частично это уже затронули. Она была вице-премьером, отвечающим за социальный блок, теперь она депутат Сената, что выглядит понижением. Значит ли это, что она не справилась с задачей, которая на нее возлагалась в правительстве?

Все будет зависеть от того, какие задачи будут поставлены перед Тасмагамбетовым. Если речь идет о том, чтобы как-то переформатировать либо совсем свернуть те инициативы, которые озвучивала Дарига Назарбаева, то в таком случае ее перевод в Сенат можно связать со сменой ориентиров в социальной политике. По крайней мере, сделать частными медучреждения, сократить количество учебных дней в неделе и при этом сократить каникулы, внедрение трехъязычного образования — все это было очень дискуссионным. Хотя те министры, которые отвечали за эти направления, остались на своих постах. К тому же озвученное бывшим вице-премьером прописано в «100 шагах» (имеется в виду документ под названием «План нации — 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ» — ИА REGNUM ). Поэтому пока трудно сказать, что будет делать новое правительство в сфере образования и здравоохранения.

ИА REGNUM: Какие еще есть варианты по перемещению Дариги Назарбаевой в Сенат?

Более интересный вариант, если ее выдвинут на позицию председателя Сената. То есть, если вдруг Касым-Жомарта Токаева переведут на какую-нибудь другую работу, а Даригу Назарбаеву по предложению главы государства могут избрать спикером, то тогда мы получим потенциального будущего президента страны.

«Мингроб»*: Министерство политического контроля

ИА REGNUM: Давайте поговорим и о других новшествах. Создали Министерство по делам религий и гражданского общества — странное образование даже просто по названию («Мингробом» новое министерство по сокращению от «гражданского общества» прозвали пользователи социальных сетей — ИА REGNUM ). Причины, в общем, понятны — после терактов стали ужесточать законодательство и контроль в религиозной сфере. Но насколько необходимо отдельное министерство и надолго ли это?

В принципе, правильно, что Министерство культуры и спорта освободили от несвойственных ему функций. Другое дело, что создали такой странный гибрид — религия плюс гражданское общество. Но это объясняется тем, что Минкультуры и спорта не справлялось на всех направлениях. Тем более, в последнее время, когда религиозный экстремизм очень четко дал о себе знать. А мы помним, когда прошла серия терактов в 2011 году, власть сразу отреагировала созданием Агентства по делам религий. И сейчас она пошла тем же путем. Можно сказать, создали министерство политического контроля, включив в сферу его ответственности религию, молодежь, партии и неправительственный сектор.

ИА REGNUM: Насколько оно может быть результативно? Если учесть, что после решений власти в 2011 году порядка в этой сфере не настало?

Практически такой же структурой в свое время было Министерство информации и общественного согласия, которое возглавлял покойный Алтынбек Сарсенбайулы. Фактически новое министерство — это старое МИОС, только под другим названием. А как оно справится с ситуацией во вверенных ему сферах, во многом будет зависеть от работы на местах. По-хорошему, если есть министерство, то следует создавать и его территориальные структуры. У нас же на местах одни структуры относятся к профильным министерствам, а другие — к акиматам, и нет какой-то четкой вертикали. Хотя все понимают, что министерство дает в основном только указания, а реальная работа происходит на низовом уровне.

Если послушать представителей власти в частности бывшего Комитета по делам религий Минкульта, то они довольно хорошо осведомлены о ситуации в сфере религии. Но они не могут все контролировать, потому что в голову к людям не залезешь. Даже зная, что где-то есть верующие, приверженные нетрадиционному исламу, никто не может сказать, как они поведут себя дальше — будут ли они между собой обсуждать какие-то вопросы или возьмутся за оружие. Поэтому должна быть четкая комплексная координация действий между органом, регулирующим сферу религии, и правоохранительными органами и, самое главное, обществом. Потому что без поддержки граждан ничего не получится.

Намек на конституционную реформу?

ИА REGNUM: На общем фоне новость про смену главы Центризбиркома даже как-то теряется. Сам ЦИК у нас, как и политические партии, не виден от выборов до выборов. Зачем в ЦИК руководство поменяли?

Это становится понятно, если связать смену главы ЦИК с Концептуальным планом законотворческой работы на 2016−2021 годы, который недавно утвердил президент. В этом документе (по крайней мере, в проекте указа) значилась работа в первом полугодии 2017 года по совершенствованию законодательства по вопросам референдумов.

На мой взгляд, не исключено, что может быть проведен референдум по вопросу изменения Конституции Казахстана. Это то, о чем говорил в пошлом году глава государства, — перераспределение полномочий от президента в пользу парламента и правительства. Полномочия при этом могут быть распределены как угодно и не обязательно привести к парламентско-президентской республике. Но уже сама подготовка к внесению данных поправок в основной закон страны будет показывать, что транзит власти постепенно приближается.

ИА REGNUM: В пятницу, 9 сентября, президент встретился со всеми акимами областей, ждали перестановок в губернаторском корпусе, однако их пока нет. Еще будут, на ваш взгляд?

Может быть, будут. Но, как мы видим, не такие синхронные, как если бы кого-то из акимов взяли в правительство, а кого-то из министров, наоборот, отправили возглавлять какой-нибудь регион. Однако перестановки прошли пока на горизонтальном уровне. Но это не значит, что до конца года кто-то из акимов не поменяется. Всякое может быть.

ИА REGNUM: Оправдывает ли себя в целом практика перемешивания кадров? Не ведет ли это к тому, что население перестает улавливать границы ответственности ведомств и конкретных фигур и сваливать все недовольство в один канал — в адрес власти в целом?

У нас, конечно, бывают члены правительства, которые сильно и в невыгодном для себя свете выделяются на общем фоне. Как, например, экс-министр труда и социальной защиты населения Серик Абденов со своим печально известным «потому что». Но в целом народ, на мой взгляд, смотрит на правительство как на коллективный орган и не персонифицирует его. Даже когда есть какие-то позитивные моменты и результаты в работе отдельных министров, их люди отдельно практически не выделяют. Если виноваты в чем-либо, то все правительство.

ИА REGNUM: То есть, возвращаемся к вашей мысли о том, что все дело в переформатировании элит, а не в общественном недовольстве.

Недовольство тоже учитывается, но президент все же редко идет на поводу народных масс. А если и идет, то делает все, чтобы соблюсти свой интерес. Его же интерес заключается в том, чтобы расставить всех по принципу «разделяй и властвуй».

ИА REGNUM: То есть эта практика пока работает?

Пока работает. Во всяком случае, для поддержания внутриэлитного баланса.

ИА REGNUM: И будет продолжена?

Думаю, да. В наших условиях иное трудно себе представить.