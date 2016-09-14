Москва, 14 сентября, 2016, 17:22 — ИА Регнум. Компания «АвтоВАЗ» работает над автопилотируемыми транспортными средствами. Об этом сообщает AutoMail со ссылкой на директора по продуктам и программам ОАО «АвтоВАЗ» Алексея Лихачёва. Несмотря на то, что данное направление сейчас не является приоритетным для компании, со временем на дороги все же выйдут беспилотники марки Lada. Российским инженерам сложнее работать над такими системами, так как «автопилот должен учитывать качество российских дорог», а это затрудняет разработку.

Steve Jurvetson Беспилотный автомобиль Google

Лихачев также заявил, что беспилотник от «АвтоВАЗ», в отличие от иностранных конкурентов, будет более доступным. Предполагается, что автономные Lada поначалу смогут ездить только по улицам больших городов, где приемлемое качество дорожного полотна. Серийными вазовские беспилотники станут, «когда это станет экономически целесообразным», считает вице-президент компании по инжинирингу Харальд Грюбель.

Также компания «АвтоВАЗ» занимается созданием систем ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) — комплекса программ для автомобиля, которые будут помогать водителю. Под аббревиатурой ADAS предполагаются различные электронные помощники, такие как: адаптивный круиз-контроль, системы удержания автомобиля на полосе и другое. Однако какие именно технологии будут внедряться в автомобили Lada, Лихачев не уточнил.

Компания Google — один из главный разработчиков беспилотных автомобилей в мире. В декабре 2014 года Google представила первую готовую версию беспилотного автомобиля. Над этим проектом Google активно работает более 5 лет. Ради продвижения своих изобретений в 2011 году компания даже сумела добиться разрешение на езду беспилотников по дорогам общего пользования. Так, по данным на 2015 год, в городе Маунтин-Вью ездили 20 самоуправляемых автомобилей Google, которые отрабатывали маневрирование в потоке машин. На сегодня в мире существует несколько компаний, работающих над проектом машины с автопилотом: Google, Tesla, Volvo, Delphi, а также отечественный «КАМАЗ».