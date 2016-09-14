Ярославль, 14 сентября, 2016, 17:10 — ИА Регнум. 14 сентября в Ярославле в Музее современного искусства открылась выставка работ Зураба Церетели, сообщает корреспондент ИА REGNUM. На выставке представлено 76 работ заслуженного художника СССР, что соответствует числовому обозначению Ярославской области на автомобильных номерах.

ИА REGNUM

На выставке представлены в основном живопись и графика и в меньшей степени — скульптура, в основном небольших размеров. Две скульптуры в человеческий рост установлены во дворе музея. На открытии присутствовал сам Церетели. Журналисты поинтересовались у него, не останутся ли эти скульптуры в Ярославле.

«Я не хочу город «портить» своими скульптурами. У вас много хороших художников, которые должны создавать парковые скульптуры, музеи», — со смехом ответил Зураб Церетели.

Также у Церетели попросили подарить одну из своих скульптур детской школе искусств им. Стомпелева. Президент Российской академии художеств пообещал подумать, однако его коллега по академии сказала, что это маловероятно. В РАХ остались недовольны действиями мэрии Ярославля по смене руководства детской школы искусств — летом 2016 года была уволена директор Ирина Семенычева. Академия художеств направляла письмо с просьбой не увольнять директора школы, однако не получила ответа.

Также журналисты поинтересовались, о чем мечтает скульптор.

«Чтобы и большие, и маленькие мои скульптуры люди полюбили — это моя мечта», — ответил Церетели, видимо, имея в виду критику его работ, которая часто звучит со стороны общественности.

Ярославлю Зураб Церетели дарил лишь одну скульптуру — перед тысячелетием города в одном из парков была установлена скульптура медведя с рыбой в лапе, очень похожая на ту, что находится в искусственном русле Неглинки около Московского Кремля.