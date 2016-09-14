Москва, 14 сентября, 2016, 17:10 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева с днем рождения. Сегодня, 14 сентября, Медведеву исполняется 51 год.

archive.government.ru Дмитрий Медведев

На брифинге журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, поздравил ли Путин Медведева с днем рождения. «Конечно!», — ответил Песков.

Стоит отметить, что у Медведева сегодня обычный рабочий день. Он уже провел заседание правительства.

Также Медведева поздравил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Об этом он написал в своем Instagram.

Медведев является давним соратником Владимира Путина ещё со времён работы последнего в мэрии Санкт-Петербурга в начале 90-х годов. После того, как Путин стал президентом России, Медведев стал работать в структурах исполнительной власти. Он заседал в совете директоров «Газпрома», как представитель государства, руководил администрацией президента, был вице-премьером и курировал национальные проекты.

С 2008 по 2012 годы Медведев был президентом Российской Федерации. С 2012 года он возглавляет правительство.