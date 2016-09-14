Душанбе, 14 сентября, 2016, 17:04 — ИА Регнум. «Было бы хорошо, если мы будем подражать своим предкам, а не чуждым традициям» — такую рекомендацию дал Совет улемов Исламского центра Таджикистана в ответ на вопрос посетителя сайта этой организации о том, не будет ли расторгнут религиозный брак, если невеста будет в европейском свадебном платье, пишет «Азия-Плюс».

Brian Harrington Spier Таджикская свадьба

«Исламская религия проповедует скромность, целомудрие и добродетель. Как не раз отмечал Лидер нации, глава государства Эмомали Рахмон, таджикская нация имеет свою национальную одежду, и было бы хорошо, если мы будем подражать своим предкам. Но даже надевая европейское свадебное платье, никох (религиозное бракосочетание — прим. ИА REGNUM ) не может быть расторгнут», — подчеркнули в Совете улемов.

ИА REGNUM напоминает, что в Таджикистане в последнее время проводится активная кампания против «чуждых ценностей». Таджикам рекомендуют называть детей исключительно таджикскими именами, переделывать фамилии на таджикский лад, женщинам не носить мусульманский платок, а мужчинам отказаться от ношения бороды.

Отметим также, что за ношение таджикской традиционной одежды вместо мусульманских одеяний неоднократно высказывался и президент страны Эмомали Рахмон.