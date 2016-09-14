Челябинск, 14 сентября, 2016, 17:04 — ИА Регнум. Торжественная церемония, посвященная открытию памятника воинам — башкирским конникам, участникам Отечественной войны 1812 года, состоялась в Челябинске сегодня, 14 сентября. Памятный мемориал сооружен возле здания правительства Челябинской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Орловский. Башкирский всадник. 1823

На открытии памятника присутствовали руководители духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей, представители местной митрополии РПЦ, Оренбургского и Челябинского казачества, депутаты гордумы. На мероприятии также были члены делегации из соседнего региона, во главе с заместителем министра культуры Башкирии Валентины Латыповой. Также на открытии выступили активисты башкирского военно-исторического клуба «Любизар».

Уже открытый мемориал посвящён историческим событиям 1812 года. Тогда были сформированы девять башкирских, четыре Оренбургских казачьих и один мещерякский полки, принимавшие участие в Отечественной войне.

По словам устроителей мемориала, комплекс в будущем будет развит и дополнен скульптурами по теме Отечественной войны 1812 года. В ближайшем будущем будет объявлен конкурс на разработку и создание проекта.

Отметим, на территории Челябинской области планируется ещё один мемориал, также посвященный башкирским защитникам Отечества. На въезде в село Аргаяш предполагается установка памятника 112-й гвардейской Башкирской кавалерийской дивизии, участвовавшей в боях в Великую Отечественную войну под командованием генерала Минигали Шаймуратова.

Установить памятник башкирским воинам предложил активист Юсуп Кунакбаев, который объявил общественный сбор средств. По словам автора идеи, народный сбор даст возможность каждому жителю региона внести вклад в реализацию этого благородного дела. Эскиз памятника воинам 1941−1945 годов разработал известный художник и скульптор Башкирии Ульфат Кубагушев.