Новосибирск, 14 сентября, 2016, 18:17 — ИА Регнум. Для выборов депутатов в Государственную думу в единый день голосования 18 сентября Новосибирская избирательная комиссия получила 4 264 800 бюллетеней. Они были отпечатаны в издательстве «Советская Сибирь», сообщили ИА REGNUM в региональном избиркоме.

Избирательная комиссия Новосибирской области В Новосибирске для выборов в Госдуму изготовлено более 4 млн бюллетеней

Бюллетени изготовлены в количестве 2 132 400 экземпляров для голосования по федеральному и столько же по одномандатным избирательным округам, в том числе 469,6 тыс. — для голосования с использованием технических средств подсчета голосов — комплексов обработки избирательных бюллетеней 2010 (КОИБ-2010).

Для голосования на дополнительных выборах депутатов законодательного собрания Новосибирской области шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 3 и № 34 изготовлено 111,5 тыс. избирательных бюллетеней, в том числе 55,5 тыс. — для голосования с использованием КОИБ-2010.

Бюллетени уже переданы в территориальные избирательные комиссии.

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Выборы в Государственную думу пройдут 18 сентября. По партийным спискам в выборах участвуют 14 партий — «Родина», «Коммунисты России», «Российская партия пенсионеров за справедливость», «Единая Россия», «Зеленые», «Гражданская платформа», ЛДПР, «Партия народной свободы», «Партия роста», «Гражданская сила», «Яблоко», КПРФ, «Патриоты России» и «Справедливая Россия».

Новосибирская область разделена на четыре избирательных округа.