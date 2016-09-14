Самара, 14 сентября, 2016, 16:51 — ИА Регнум. Вопрос по увеличению КОИБов для Самарского региона прорабатывается, на данный момент 194 комплекса уже переданы в область, в том числе 99 из них — в 2016 году. Таким образом, 185 избирательных участков на выборах депутатов Государственной думы и Самарской губернской думы будут оборудованы КОИБами, указано в ответе главы ЦИК Эллы Панфиловой региональному правительству, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

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14 сентября департамент департамент информационной политики Самарского облправительства сообщил, что в письме региональной власти в ЦИК указано: «Максимальная обеспеченность избирательных участков КОИБами позволила бы сократить время осуществления избирательных процедур, исключить недовольство участников избирательного процесса, связанное с установлением итогов голосования, и в целом будет способствовать еще большей открытости и прозрачности выборов».

Заявление областной власти идет в разрез с многочисленными нарушениями — избирательной кампании, о которых на каждом заседании говорит глава ЦИК РФ Элла Панфилова.

Для обеспечения максимальной доступности приобретены специальные кабины для голосования для маломобильных лиц — всего планируется установить 438 штук, отрапортовало Самарское облправительство. Для максимальной открытости, конкурентности и легитимности — на участках в день выборов 18 сентября будут работать представители Общественного комитета «За честные выборы», штаб наблюдателей «Народный контроль», международные наблюдатели.

Кроме того, для прозрачности выборного процесса по инициативе региональных властей все избирательные участки Самарской области оснастят камерами видеонаблюдения — трансляция с каждой будет вестись в режиме онлайн. На круглосуточный режим работы 17 и 18 сентября перейдёт «горячая линия» областной Избирательной комиссии. Дозвониться можно будет по номерам: 8−846−33−77−555 и 8−846−33−77−600.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ЦИК Элла Панфилова регулярно называет Самарскую область в числе проблемных регионов с сильным административным ресурсом.

Напомним, в Самарском регионе на выборах в Госдуму-2016 по пяти одномандатным избирательным округам баллотируются 62 кандидата. В регионе число граждан, внесенных в списки избирателей, составляет 2 млн 448 тыс. 298 человек. В Самарском одномандатном округе № 158 зарегистрировано 12 кандидатов (число избирателей 485 тыс. 639), в Тольяттинском №159 — 10 кандидатов (513 тыс. 744 избирателей), в Красноглинском №160 — 13 кандидатов (475 тыс. 623), в Жигулевском №161 — 12 кандидатов (462 тыс. 181), в Промышленном № 162 — 15 кандидатов (511 тыс. 111).

18 сентября в регионе также пройдут выборы в Самарскую губернскую думу

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