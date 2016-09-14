Ульяновск, 14 сентября, 2016, 18:15 — ИА Регнум. Ульяновские ученые совместно с израильской компанией Emeral Medical Applications приступили к разработке уникального метода ранней диагностики рака кожи. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, данная технология позволит проводить дистанционный биомониторинг рака кожи и раннюю молекулярно-генетическую диагностику заболевания.

Правительство Ульяновской области Директор научно-исследовательского центра фундаментальных и прикладных проблем биотехнологии и биоэкологи УлГПУ Елена Антонова, заместитель председателя правительства Ульяновской области Александр Смекалин и врио губернатора Сергей Морозов

Проект реализуется на базе ульяновского научно-исследовательского центра фундаментальных и прикладных проблем биотехнологии и биоэкологи УлГПУ в рамках соглашения, заключенного между правительствами Российской и Израиля. Срок реализации проекта 3 года.

Финансируется проект офисом главного ученого министерства экономики Израиля и российским АО «Роснано».

По словам врио губернатора Сергея Морозова, проблема онкологических заболеваний для России сегодня стоит очень остро, поэтому реализация проекта в области ранней диагностики рака становится безусловным приоритетом работы правительства.

«У наших коллег из компании Emeral Medical Applications есть и знания, и достаточный опыт, благодаря которым Израиль входит в число общепризнанных лидеров в области медицины и сфере информационных технологий. Я уверен, что сотрудничество с Ульяновским педагогическим университетом даст свой положительный результат. Для научно-исследовательского центра УлГПУ — это работа над проектом международного уровня, а создание подобной системы диагностики онкозаболеваний кожи для России — шаг уникальный. Сегодня на российском рынке таких технологий нет, на мировом — существует лишь несколько аналогов», — заявил Морозов.

Как пояснила директор научно-исследовательского центра фундаментальных и прикладных проблем биотехнологии и биоэкологи УлГПУ Елена Антонова, задача израильских специалистов — выявления рака кожи с использованием уникального облачного программного обеспечения, которое обрабатывает и анализирует изображения дермальных изменений.

«Сотрудники нашего центра обеспечивают спектр исследований в рамках проекта по молекулярно-генетической сверхранней диагностике меланомы и занимаются поиском новых маркеров уникальной мультиплексной панели анализа генов, вовлеченных в опухолевую трансформацию», — пояснила Антонова.

В свою очередь первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Александр Смекалин отметил, что разработка комплексной и многоуровневой программы персонализированного сопровождения пациента является одним из трех основных научно-технологических направлений развития региона, определенных по инициативе Сергея Морозова. К ним относятся — персонифицированная медицина, альтернативная энергетика и транспорт будущего.

Как сообщалось, в регионе уже реализуется ряд проектов ядерно-инновационного кластера. В их числе создание Федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии в Димитровграде. По данным специалистов регионального министерства развития конкуренции и экономики, в 2016 году запланировано завершение общестроительных работ основных корпусов центра медицинской радиологии и проведение в них внутренних и отделочных работ.

Кроме того, во II квартале 2018 года центр должен быть готов принять первого пациента. Проектные мощности уникального для страны лечебно-диагностического комплекса рассчитаны на размещение порядка 18 тысяч стационарных больных, проведение 17 тыс. диагностических исследований и 15 тыс. терапевтических процедур в год, а также более 115 тыс. амбулаторных посещений.

Второй не менее значимый проект, который реализуется в Ульяновской области — производство препарата молибден-99. Проект имеет статус приоритетного и является составной частью президентского направления развития ядерной медицины в России.

Emerald Medical Applications LTD — медико-технологическая компания, основанная в Израиле, специализируется в области разработки программного обеспечения для медицинских целей. Фирменная технология компании использует военные технологии в обработке изображений и аналитику больших данных «BigData». Ульяновск — первый город в России, в который компания пришла со своим продуктом и заключила соглашение на совместную реализацию проекта.