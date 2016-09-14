Иваново, 14 сентября, 2016, 16:39 — ИА Регнум. Одиннадцать единиц автотранспорта скорой медицинской помощи поступят в ближайшее время в учреждения здравоохранения Ивановской области в рамках федерального проекта. Ключи и документы от новых автомобилей сегодня, 14 сентября, главным врачам передали губернатор региона Павел Коньков, председатель Ивановской областной думы Виктор Смирнов и главный федеральный инспектор Валерий Можжухин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Zimin Vas Автомобиль «скорой помощи»

Изношенность автомобильного парка учреждений здравоохранения в области составляет 70%. Только для станций скорой медицинской помощи региону требуется около 90 новых автомобилей.

Поступившие микроавтобусы оснащены современным оборудованием, комфортны для перевозки пациентов. Это позволит организовать доставку больных из отдаленных сельских районов в отделения клинической больницы и межрайонные центры в комфортных условиях, обеспечит оказание необходимой медицинской помощи в пути.

Кинешемской центральной районной больнице вручены два автомобиля скорой медицинской помощи. Автомобили предназначены для работы в Заволжском и Юрьевецком филиалах Кинешемской ЦРБ. По одному автомобилю скорой медицинской помощи получили Гаврилово-Посадская, Ильинская, Пестяковская, Приволжская, Пучежская центральные районные больницы. Автомобили марки УАЗ переданы Верхне-Ландеховской, Лухской, Южской, Шуйской (для работы в Савинском филиале больницы) центральным районным больницам.