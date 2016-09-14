Петрозаводск, 14 сентября, 2016, 16:37 — ИА Регнум. Систему возрождения и развития Онежского судостроительно-судоремонтного завода в Карелии одобрили на федеральном уровне. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 14 сентября, в пресс-службе правительства республики, Морская коллегия при правительстве России поддержала размещение на площадке завода производства новых судов ледового класса по лицензии крупнейшей судостроительной компании «Damen».

Хедрик Врум. Корабли в порту. 1614

По словам заместителя премьер-министра правительства Карелии Юрия Савельева, новый собственник предприятия — ФГУП «Росморпорт» — возродил коллектив и организовал производство по строительству лоцмейстерских судов, катеров общего назначения и барж для перевозки грунта при выполнении дноуглубительных работ. «В июне на воду было спущено уникальное судно — несамоходный углубительный земснаряд, разработанный по новейшей технологии голландской фирмой «Damen». Проектную документацию иностранный инвестор передал Росморпорту, чтобы на территории России была возможность строить такие суда», — рассказал он.

Савельев подчеркнул, что решение зампредседателя правительства РФ, председателя Морской коллегии Дмитрия Рогозина о размещении на площадке Онежского судостроительно-судоремонтного завода строительства нескольких судов стало серьёзной поддержкой предприятия. Речь идёт о дноуглубительном судне ледового класса с объёмом грузового трюма 2000 куб. м, которое было произведено компанией «Damen» для выполнения дноуглубительных работ в российских портах и на подходах к ним. Второе такое судно будет строиться на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе. Также планируется производство четырёх буксиров проекта 2609 высокого ледового класса — это тоже уникальная разработка компании «Damen». Буксиры, которые используются и во внутренних, и в морских портах, на сегодняшний день признаны одними из лучших в мире. Как только первые суда будут построены, а технология освоена, права на лицензионное производство буксиров будут переданы ФГУП «Росморпорт».

В пресс-службе отметили, что общая потребность в судах, которые планируется произвести при государственной поддержке на российских судоверфях, «достаточно существенная» — 60 дноуглубительных судов и земснарядов и порядка 50 буксиров. Не все заказы будут размещены в Карелии, но у завода появится существенное конкурентное преимущество, поскольку он получает опыт строительства и будет включён в перечень предприятий, имеющих лицензию голландской фирмы «Damen» на производство этих судов.

Савельев также заявил, что заказы по строительству судов затрагивают не только сам Онежский судостроительный завод, но и другие предприятия, «поскольку в машиностроении существует плотная кооперация с другими производствами». В частности, уже сейчас в постройке судов задействован производственный потенциал «Петрозаводскмаш» «АЭМ-технологии», особенно литейного завода. При строительстве максимально будут использованы компоненты российского производства, тем более что компания «Damen» не возражает против этого, подчеркнул представитель правительства. Заключение контракта на строительство дноуглубительного судна и буксиров может быть обеспечено ещё и мерами дополнительной государственной поддержки по линии Минпромторга России как проект, направленный на импортозамещение. Деньги на строительство судов со стороны Российской Федерации уже выделены, на Сочинском экономическом форуме планируется подписание соглашения между голландской компанией «Damen», ФГУП «Росморпорт» и Онежским судостроительно-судоремонтным заводом о строительстве судов.

Новый контракт с фирмой «Damen» обеспечит предприятие заказом на 4−5 лет вперёд, добавил Савельев. Два года назад Росморпорт приобрёл завод как убыточный актив, и уже к концу 2016 предприятие выходит на положительную рентабельность. Заказ на производство судов по лицензии «Damen» позволит в полтора раза увеличить количество новых рабочих мест и обеспечит реализацию второй очереди инвестиционного проекта по развитию предприятия, предполагающего строительство дополнительного сборочного цеха, отметили в правительстве Карелии. В пресс-службе также добавили, что сейчас нужно решить задачу по передаче заводу участков федеральной земли для реализации инвестиционного проекта по расширению производства. Также прорабатывается вопрос о включении этого проекта в число приоритетных инвестиционных проектов, для которых предусмотрен ряд налоговых льгот, в том числе льгота по налогу на имущество и налогу на землю. Параллельно ведётся работа с федеральными министерствами и ведомствами, чтобы обеспечить возврат налогов, направив их на развитие, на модернизацию и расширение производства».

По официальным данным на сайте предприятия, Онежский судостроительный завод был основан в 2002 году в Петрозаводске на базе судоремонтных мощностей Беломорско-Онежского пароходства, образованного в 1944 году. За весь период деятельности на переоснащенном современным оборудованием заводе было построено 18 крупнотоннажных судов различного назначения, в том числе с использованием зарубежного опыта и технологий. В 2012 году производство было остановлено в результате банкротства завода и имущественный комплекс находился под конкурсным управлением. При поддержке правительства РФ в конце 2014 года было принято решение о возобновлении производства и передаче имущества Онежского судостроительного завода в государственную собственность. На базе мощностей завода ФГУП «Росморпорт» осуществляет проект по развитию собственного судостроительного и судоремонтного предприятия. Целью реализации проекта является снижение совокупных затрат ФГУП «Росморпорт» на эксплуатацию флота и снижение себестоимости предоставляемых услуг в портах.