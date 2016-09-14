Москва, 14 сентября, 2016, 16:34 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Задержание заместителя начальника управления «Т» aнтикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко является красочным свидетельством последовательной и целенаправленной работы полиции по борьбе с коррупцией, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

При этом Песков подчеркнул, что следствие еще не закончено, поэтому давать какие-либо оценки пока невозможно. Вместе с тем, дело Захарченко говорит о том, что само МВД предпринимает соответствующие проверочные действия и последовательно работает в этом направлении. Пресс-секретарь президента России отметил, что это целенaправленная и кропотливая работа, продолжительная по времени и нельзя ожидать от нее немедленных результатов. По словам Дмитрия Пескова, эффект от этой работы наступит со временем.

Кроме того, пресс-секретарь главы государствa заявил, что говорить об отставках высшего руководства МВД преждевременно, так как надо дождаться итогов следствия и суда.

Напомним, врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД России Дмитрий Захарченко был арестован решением Пресненского суда Москвы до 8 ноября. Против него выдвинуто обвинение по статьям: «Получение взятки в особо крупном размере», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Воспрепятствование в осуществлении правосудия и производству предварительного расследования». Следствие считает, что Дмитрий Захарченко регулярно получал взятки. В его квартире было изъято около девяти млрд рублей наличными, а на банковских счетах членов его семьи обнаружено около €300 млн.