Москва, 14 сентября, 2016, 23:54 — ИА Регнум. Сегодня, 14 сентября, стало известно, что российская корпорация «Газпром» получила от Турции первое разрешение на строительство морского участка газопровода «Турецкий поток». Об этом говорится в сообщении компании.

nnm.me Газопровод в Чёрном море

Глава «Газпрома» Алексей Миллер, отметил оперативность и слаженность работы российской стороны с турецкими партнерами на первом этапе реализации проекта сооружения газопровода. Разрешение от Анкары «Газпром» получил по дипломатическим каналам в рамках подготовки по возобновлению «Турецкого потока».

Напомним, что Турция и ранее выдавала «Газпрому» разрешения на строительство газопроводов. Так, в декабре 2015 года Анкара выдала российской стороне разрешение на создание в своих территориальных водах «Южного потока». В июне 2015 года — на инженерные изыскания по «Турецкому потоку». Позже из-за осложнений российско-турецких отношений Анкара отозвала разрешения. «Турецкий поток» был «заморожен» по инициативе Москвы из-за сбитого турецкими ВВС российского Су-24.

Однако летом 2016 года после извинений Турции отношения между странами стали налаживаться. В результате встречи глав РФ и Турции было принято решение о возрождении проекта «Турецкий поток», после чего по проекту начала вестись активная работа. 4 сентября, после встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев заявил, что Москва и Анкара перешли к обсуждению конкретных деталей строительства «Турецкого потока». Улюкаев уточнял, что речь идет, например, о том, в каком месте должна войти труба на турецкое побережье, с выделением земельных участков.

7 сентября «Газпром» уже сообщал о том, что получил от Турции первые разрешения на реализацию газопровода. Однако не уточнялось, о каких конкретно документах идет речь. Миллер тогда сказал, что этот шаг турецкой стороны отражает заинтересованность правительства страны в проекте и свидетельствует о переходе к его практической реализации. Теперь в «Газпроме» подчеркивают, что турецкая сторона предоставила разрешение именно на строительство «Турецкого потока», а не на изыскания.

В конце августа текущего года Алексей Миллер и министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак договорились о том, что в кратчайшие сроки будет осуществлена процедура выдачи всех необходимых разрешений для начала строительства газопровода. В ходе встречи стороны также обсудили основные вопросы регионального сотрудничества в области энергетики.