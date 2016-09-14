Всеволожск, Ленинградская область, 14 сентября, 2016, 16:38 — ИА Регнум. Крупное налоговое преступление совершили представители предпринимательских структур в области торговли алкоголем в Ленинградской области. Как сообщили сегодня, 14 сентября, в Следственном управлении СКР по региону, двух причастных к этому лиц скоро будут судить, а организатор преступной схемы находится в розыске.

Skitterphoto Ящик с алкоголем

По версии следствия, в 2012—2013 годах Наталья Майорова вместе с сообщниками от имени ООО «Аврора» предоставляла заведомо ложные данные о распределении количества возвращенной алкогольной продукции, после чего включала в налоговую декларацию компании ложные сведения.

Ее подельница Наталья Медведева от имени подконтрольных «Авроре» ООО «Проксима» и ООО «АлкоОпт» составляла документы на якобы возврат ранее поставленной бракованной продукции и, как считает следствие, «осуществляла бесперебойное финансовое сопровождение деятельности ООО «Аврора».

В результате произошло уклонение от уплаты налогов с причинением ущерба государству на общую сумму более 2 млрд рублей.

«Уголовные дела в отношении данных лиц были выделены в отдельные производства в связи с заключением с ними досудебных соглашений о сотрудничестве <…> В отношении организатора преступной группы уголовное дело выделено в отдельное производство, он объявлен в международный розыск», — отметили в СУ СКР по Ленобласти.

Согласно пунктам «а, б» части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), за такое преступление может быть назначено наказание до шести лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено во Всеволожский городской суд Ленинградской области для рассмотрения по существу.

Добавим, что 12 сентября СУ СКР по Ленобласти сообщало о возбуждении уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов в строительной сфере. По данным следствия, гендиректор ООО «Стройпрофит» с целью уклонения от уплаты налогов за 2012−2013 годы представил в налоговые органы декларации, содержащие заведомо ложные сведения, что повлекло неуплату в бюджет РФ более 34 млн рублей.