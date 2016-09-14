Страсбург, Франция, 14 сентября, 2016, 16:28 — ИА Регнум. Европейский союз должен прилагать больше усилий в оборонной сфере, начиная с создания военных штабов и формирования собственных вооружённых сил, считает председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, передаёт ABC News.

Флаг НАТО

Одного экономического и культурного влияния Евросоюза недостаточно, чтобы утвердить своё место в современном нестабильном мире, полагает Юнкер. Глава исполнительного органа ЕС заявил, что блоку «следует быть сильнее» в военном отношении.

«Вместе мы должны гарантировать, что мы защищаем наши интересы», — сказал Юнкер Европейскому парламенту в Страсбурге.

При этом он отметил, что свои действия Брюссель должен координировать с НАТО, куда входят 22 страны-члена ЕС.

«Большая европейская оборона в Европе не означает меньшую трансатлантическую солидарность», — добавил Юнкер.