Москва, 14 сентября, 2016, 16:27 — ИА Регнум. В Москве необходимо восстановить стену Китай-города, заявил журналистам ректор Московского архитектурного института (МАРХИ) Дмитрий Швидковский. По его словам, работы по реконструкции не потребуют значительных бюджетных расходов. «Тогда бы возникла огромная, заметная из космоса структура, она усилила бы исторические черты города в образе Москвы, которые, к сожалению, были за двадцатый век утрачены катастрофически», — пояснил он.

Аполлинарий Васнецов. Улица в Китай-городе. XVII век

Архитектор уточнил, что в городе есть все возможности для ремонтных работ объекта.

Ранее в мэрии Москвы сообщили, что в 2016 году начнется реставрация 117 объектов культурного наследия. Кроме того, в центре города 20 объектов приобретут охранный статус.