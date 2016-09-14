Тамбов, 14 сентября, 2016, 16:23 — ИА Регнум. Член Центральной избирательной комиссии Евгений Шевченко направится 14 сентября в Тамбовскую область для того, чтобы разобраться в ситуации с возможными фальсификациями результатов на выборах в Госдуму. Ранее информацию о готовящихся нарушениях представили партия «Справедливая Россия» и «Зеленые».

Анна Кумицкая ИА REGNUM Билборд избирательной комиссии Тамбовской области

«Вчера мы около трех часов обсуждали данную ситуацию с участием избиркомов и самих заявителей. И попросили срочно представить обоснованные материалы по фактам, которые были выявлены», — сказала глава ЦИК Элла Памфилова на очередном заседании 14 сентября.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что в Тамбовской области готовится десант из 12 тысяч человек, которые будут участвовать в «каруселях». По данным политика, среди них есть жители и других регионов России. При этом в избирком заявили, что ничего не знали о возможных нарушениях. По словам главы избиркома Андрея Офицерова, комиссия направила запрос в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Кроме того, на заседании избиркома было принято решение отменить акцию «Я — доброволец», в рамках которой волонтеры должны были помогать людям с ОВЗ дойти до УИКов. По мнению некоторых кандидатов именно добровольцы могут стать «карусельщиками».

18 сентября в Тамбовской области пройдут выборы депутатов Госдумы и выборы депутатов областной думы.

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