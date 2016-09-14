Москва, 14 сентября, 2016, 16:21 — ИА Регнум. В России за период с 6 по 12 сентября 2016 года индекс потребительских цен составил 100,0%, с начала сентября — 100,0%, с начала года — 103,9% (сентябрь 2015 г.: в целом за месяц — 100,6%, с начала года — 110,4%).

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

За две предыдущие недели — с 30 августа по 5 сентября, а также с 23 по 29 августа — также фиксировалась нулевая инфляция. С 16 по 22 августа инфляция составила 0,1% после нулевой динамики неделей ранее и двух недель дефляции.

За неделю цены на яйца куриные выросли на 0,9%, молоко, сметану, творог жирный, масло сливочное, маргарин, свинину, колбасу вареную, хлеб ржаной, карамель — на 0,2−0,3%. Одновременно сахар-песок стал дешевле на 1,6%, крупа гречневая, рис и рыба мороженая — на 0,2−0,4%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1,9%, в том числе на морковь — 4,3%, картофель, лук, капусту белокочанную — 3,6−4,1%. В то же время огурцы свежие подорожали на 1,9%.

Цены на бензин автомобильный практически не изменились, на дизельное топливо — снизились на 0,1%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России с начала 2016 года отмечено снижение инфляции. Так, в январе она составила 1%, в феврале — 0,6%, в марте — 0,5%, в апреле, мае, июне и июля инфляция оставалась на уровне 0,4%. В августе в годовом выражении инфляция составила 6,9% против 7,2% в июле. Напомним, за 2015 год она составила 12,9%.