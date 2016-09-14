Сыктывкар, 14 сентября, 2016, 16:20 — ИА Регнум. Бывшему главе республики Коми Вячеславу Гайзеру предъявлены новые обвинения в получении взятки и по новому эпизоду мошенничества. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает телеканал RT.

kremlin.ru Вячеслав Гайзер

Сообщается, что Гайзеру предъявлены обвинения по двум эпизодам статьи 159 УК РФ («Мошенничество») и по двум эпизодам статьи 290 УК РФ («Взятка»).

Новые обвинения были предъявлены 31 августа.

Напомним, Гайзер и ряд членов высшего руководства Коми были арестованы 20 сентября 2015 года. Банду Гайзера обвиняют в мошенничестве и организации преступной группы. Всего в рамках «Дела Гайзера» арестованы 14 человек.

Расследование вскрыло вопиющие факты коррупции в Республике Коми и масштабные хищения государственной собственности.

Судебное разбирательство будет долгим.