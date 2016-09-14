Новосибирск, 14 сентября, 2016, 18:16 — ИА Регнум. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сегодня, 14 сентября, заявил, что в текущем году намечено достроить 13 проблемных объектов. По словам городского главы, на данный момент в Новосибирске осталось 43 долгостроя (по данным прокуратуры Новосибирской области на 1 июля в городе было зарегистрировано 50 долгостроев). Два дома уже введены в этом году, еще один — в процессе сдачи. Локоть уверил, все объекты — на контроле муниципалитета, по каждому составлен индивидуальный план.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Наконец-то

В список 2016 года включён долгострой на ул. Герцена, 1/1 стр. Здесь, по данным департамента строительства и архитектуры мэрии, 223 квартиры, в 90 из них должны вселиться обманутые дольщики, остальные построены на привлечённые средства. Власти уверяют, что по ресурсоснабжающим организациям физически все вопросы решены — закончена прокладка кабеля, уже отправлены документы на получение справки РЭС. Работы по благоустройству прилегающей территории и оформление фасада дома должны быть завершены в октябре. Сейчас идёт благоустройство прилегающей территории, облицовка фасада кирпичного здания керамогранитом.

«Считаю, что в ноябре-декабре дом должен быть сдан. Мы контролируем ситуацию, если застройщик будет срывать сроки, величина недоверия может фатальным образом сказаться на его репутации. Думаю, здесь никто не заинтересован в затягивании процесса ввода объекта в эксплуатацию», — заявил мэр Анатолий Локоть, подчеркнув, что в Новосибирске действует комиссия, которая работает с застройщиками, мониторит ситуацию, чтобы стройки не останавливались и не появлялись проблемные объекты.

Городские власти планируют, что в этом году будут также сданы дома №№ 18/2 на ул. Оловозаводской, 1б и 6/4 на ул. Петухова, 27 на ул. Новосибирской, 37/1 и 37/2 на ул. Аникина.

При этом, как уже сообщало ИА REGNUM, представители новосибирской общественности высказали опасение, что в 2017 году количество долгостроев в Новосибирской области увеличится в два раза.

Читайте также: Количество долгостроев в Новосибирске может увеличится вдвое

Они подчеркивают, что в регионе отсутствует полная информация о застройщиках-должниках и реальном количестве объектов незавершенного строительства.