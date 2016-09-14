Москва, 14 сентября, 2016, 16:10 — ИА Регнум. Размер индексации пенсий непонятен пока, потому что фактический уровень инфляции за 2016 год ещё не известен. Об этом сегодня, 14 сентября, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин на заседании правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Последний прогноз Минэкономразвития — это 5,8−5,9%, поэтому мы пока в бюджете Пенсионного фонда РФ закладываем эту цифру. Но, может быть, что-то изменится. Будем надеяться, что инфляция не будет увеличиваться, поэтому исходим из этой цифры», — пояснил Топилин.

«Конкретные цифры будут известны где-то 15−16 января 2017 года», — уточнил глава Минтруда.

Читайте также: Путин пообещал продолжить индексацию пенсий в 2017 году

Читайте подробнее: Медведев: Для единовременной выплаты пенсионерам необходимые средства есть

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня же министр труда ИА REGNUM заявил, что ндексаций пенсий работающим российским пенсионерам в 2017—2019 годы не будет, однако они получат компенсацию после окончания трудовой деятельности.

Читайте также: Работающим пенсионерам пенсию не будут индексировать 3 года — Топилин