Москва, 14 сентября, 2016, 16:09 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин предложил главе Олимпийского комитета России Александру Жукову не забывать просьб российских олимпийцев по развитию спорта в стране. Соответствующее заявление глава государства сделал 14 сентября в ходе встречи с главой ОКР.

kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Александром Жуковым

«Мы с Вами с олимпийцами встречались. Помните, некоторые обращались с конкретными просьбами, даже те, кто завоевал медали высшей пробы, все равно обращали внимание на то, что с точки зрения развития этого вида спорта в целом еще очень многое нужно сделать — тот же самый гандбол, другие виды. Давайте это не забудем. Я хочу, чтобы Вы это обобщили и потом вышли с предложениями, что и как нужно сделать дополнительно», — сказал Путин.

В ответ Жуков пообещал выполнить данную просьбу: «Обязательно сделаем, Владимир Владимирович, доложим Вам по всем видам спорта, по ситуации. Там, где нужно действительно еще усилить государственную поддержку на уровне строительства важных спортивных сооружений и так далее, обязательно дадим предложения».

Напомним, в общекомандном зачёте, несмотря на сомнительный запрет на участие ряда российских спортсменов со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA), Россия заняла 4 место. Всего российские олимпийцы завоевали 56 медалей, из них 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых.