Нижний Новгород, 14 сентября, 2016, 16:08 — ИА Регнум. Качественные изменения в сфере транспортной доступности возможны, когда работа ведется одновременно в нескольких направлениях, уверен губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. Об этом он заявил в ходе церемонии открытия движения по третьей очереди Южного обход 14 сентября 2016 года.

Дмитрий Косолапов Губернатор Валерий Шанцев и глава Минтранса РФ Максим Соколов готовятся проехать по новой дороге

«Задачи, которые сейчас перед нами стоят действительно очень амбициозные. Чтобы дороги региона были удобными и комфортными для людей, чтобы экономика и социальная сфера области продолжали развиваться, необходимо как можно раньше закончить Борскую транспортную систему и приступить к строительству трассы Неклюдово-Золотово», — заявил Шанцев.

Вместе с главой Минтранса РФ Максимом Соколовым и семьями дорожников, строивших Южный обход, губернатор первыми проехали по новой магистрали в «Параде колес».

«Я хотел бы поблагодарить и правительство Нижегородской области, и лично губернатора за ту настойчивость, которую он проявил в реализации этой цели. Южный обход — это не единственный проект по развитию транспортной инфраструктуры Нижегородской области, — отметил Соколов. — Совсем недавно был открыт замечательный новый терминал аэропорта Нижнего Новгорода. И я уверен, зная какими темпами идет завершение строительства Борской транспортной системы, рабочее движение по дублеру Борского моста будет открыто уже до конца этого года».

Водители отмечают, что несмотря на то, что в полной мере положительный эффект открытия Южного обхода можно будет ощутить через неделю, уже сейчас на многих участках дорог Нижнего Новгорода и области стало легче ехать.

«Раньше в пробках в Нижнем можно было полдня простоять, а здесь я полностью два города миновал и Нижний Новгород, и Кстово. Выйду сразу на «семерку», и никаких заторов. Дорога хорошая, покрытие ровное, полотно широкое. Едешь и радуешься», — поделился впечатлениями один из водителей большегрузов, проехавший по новой дороге.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, третья очередь Южного обхода — транспортная система, которая включает комплекс искусственных сооружений: три путепровода, эстакаду, мост-эстакаду и еще один мост, была сдана на год раньше контрактного срока. Протяженность автомобильной дороги М7 «Волга» на участке обхода Нижний Новгорода (III очередь, I пусковой комплекс) составляет 14,69 км. Начальная точка построенной автомобильной магистрали расположена на пересечении с автодорогой Нижний Новгород — Саранск в районе села Вязовка. Конечная точка — на подъезде к Южной промзоне города Кстово в районе села Шелокша.

Ранее Шанцев заявлял, что по завершении строительства третьей очереди, федеральные структуры планируют заложить финансирование на строительство четвертой очереди Южного обхода, которая позволит полностью вывести весь транзит из Нижнего Новгорода, Кстова, и большинства близлежащих населенных пунктов.

По словам директора главного управления автомобильных дорог Нижегородской области Евгения Васильева первоначально планировалось ввести дорогу к концу 2017 года, но понимая необходимость вывода за пределы города большого потока транзитного транспорта, губернатор принял решение ввести дорогу как можно раньше.

На федеральном уровне удалось доказать необходимость этой дороги, в результате финансирование проекта было сдвинуто и подрядчик смог выполнить все обязательства по контракту.