Новосибирск, 14 сентября, 2016, 16:03 — ИА Регнум. Бывший ректор Сибирского госуниверситета геосистем и технологий (СГУГиТ) Иван Лесных, пропавший несколько дней назад в Новосибирской области, был найден мертвым. Тело 80-летнего мужчины нашли в реке Иня, передает 14 сентября Рен-ТВ.

Николай Дмитриев-Оренбургский. Утопленник в деревне. 1868

По предварительным данным, признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено, пожилой мужчина был одет в гидрокостюм. Предположительно, с ним произошел несчастный случай.

Ранее о пропаже бывшего ректора заявили его родные. Поиски вели сотрудники правоохранительных органов и добровольцы. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.